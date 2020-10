Courrier des lecteurs A propos de violences et d'insécurité: Et si l'on essayait d'élever et approfondir le débat ?

Les violences perpétrées le plus souvent par des jeunes et jusqu’à ces derniers jours à Saint-André , mais hélas pas seulement, ont logiquement provoqué beaucoup d’interrogations et d’inquiétude dans la population et des réactions de la part des élus et de ceux que préoccupent les affaires de la cité –La politique au sens premier et noble du mot , que beaucoup semblent avoir oublié . Par JP Ciret, militant de la section PCR de St-André - Publié le Jeudi 8 Octobre 2020 à 07:49 | Lu 181 fois

De ce point de vue, chacun jouant dans le registre qui lui semble juste, nous ne nous prononcerons pas sur la tonalité de la réaction de l’un ou de l’autre et qui a fait l’objet de commentaires journalistiques peu réconfortants, du genre : « ..La volonté de commencer à mettre la pression à l’approche de la campagne des départementales.. » ou « ..A allumer la mèche » comme il en a été attribué l’intention à la Section PCR de Saint-André.



Nous estimons que la réflexion sur ces graves problèmes ne se résume pas à une approche aussi étriquée du sujet donnant une image déconsidérée et dévalorisée de la politique. En ce qui nous concerne, faut-il le préciser, il n’était aucunement dans les intentions de la Section PCR de Saint-André de mettre en cause l’action de l’actuelle municipalité.



Il lui était simplement demandé de briser le silence et de mettre en œuvre, dans ce domaine, sa résolution exprimée au cours de la campagne électorale, d’agir contre l’insécurité et les violences qui peuvent l’accompagner, assurer la protection de la population dans toutes ses composantes. La même attitude responsable que avons adopté sous l’ancienne majorité notamment au conseil municipal par l’intermédiaire de Jacky The-Seng qui avait - et il était le seul -maintes fois soulevé le problème de l’insécurité.



Cela étant, nous prenons acte des premières annonces de la Mairie. Et si violences il y a, elles doivent être stoppées et réprimandées au niveau qu’elles mériteraient. Mais, et c’est là qu’il convient de se montrer résolument et véritablement responsables. Jusqu’à ce jour, les rares réactions de quelques personnes sollicitées par les médias, ont été loin d’être convaincantes. Il est vrai que les réponses ne sont pas simples.



Les carences, pour ne pas dire les gouffres béants en matière éducative d’une trop grande partie de la jeunesse, doivent interpeller chacune et chacun d’entre nous : familles, enseignants, associations, institutions, presses, ont toutes et tous à sérieusement s’interroger sur le choix de société – on pourrait même dire sur l’absence de choix véritable – qui s’offre à la jeunesse.



Nous avons , pour ce qui nous concerne, des idées et des propositions à avancer dans ce sens , car il est clair que , sans un effort intense et considérable sur le plan éducatif , pas seulement intellectuel mais aussi éthique , dont il faudra bien, collectivement , se donner les moyens, nous aurons encore à déplorer pour longtemps, des évènements tels que ceux qui viennent de se produire à Saint-André et ailleurs.