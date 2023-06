À propos de la statue de Mahé de La Bourdonnais

De quoi s’agit-il au juste ?



D’un simple déplacement d’une statue en vue de transformer un ̒espace moche̓ en un espace convivial, d’une dispute entre les historiens, entre les identitaires et les universalistes, entre les amoureux des arts et les iconoclastes, voire une querelle entre deux clans politiques. Bref, entre celles et ceux qui, au nom de l’Histoire, privilégient à tout prix l’explication au déboulonnage et ceux et celles qui estiment qu’il convient parfois de déplacer ou de déboulonner les statues des héros coloniaux qui ravivent les blessures historiques d’un passé douloureux (l’esclavage par exemple).



Ou plus fondamentalement, s’agit-il d’une question de reconnaissance aux victimes (1) de l’esclavage et à leurs descendants, de justice mémorielle et spatiale, voire de réparation ? De trop nombreuses personnes gardent encore la mémoire de ce « passé qui ne passe pas »



Pour aller plus loin dans la réflexion, je vous invite à regarder de près le schéma qui, selon Anne Lafont, préside à la contestation de la présence de certaines statues dans l’espace public



« En voici les étapes principales :



- la présence de signes consensuels, plus ou moins démagnétisés dans l’espace public ;

- la discorde causée par la perception d’une partie de la population de leur pouvoir d’humiliation ;

- la remise en cause de l’exposition publique d’une effigie, au nom d’un conflit d’interprétation et parfois de génération ;

- la réponse politique par le retrait du monument contesté et/ou sa réhabilitation pédagogique permettant son maintien en place – souvent doublé d’une explication (un cartel) –, ou encore son déplacement dans un cadre institutionnel neutralisant la charge symbolique contestée, à l’instar d’un musée. »



Anne Lafont, spécialiste en histoire de l’art. cf. revue ESPRIT, mai 2022



Excellente journée à toutes et à tous



(1) MICHEL Reynolds, La quête de reconnaissance au cœur de nos luttes, in médias locaux, juin 2023