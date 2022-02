A la Une .. À propos de la Présidentielle : Macron, Le Pen, Pécresse, Zemmour, Mélenchon… C’est un choix, ÇA ?

Par Jules Bénard - Publié le Jeudi 17 Février 2022 à 16:39

Chacun veut son gâteau ; présidentiel. Pour lui tout seul. Comme le ridicule ne tue pas, même crédités de 0,50% des suffrages dans les sondages les plus optimistes, ils grimpent au charbon.



Il y en a à profusion et in’ mère chatte i artrouve pu son’ ti en’-dans là.



Je n’appelle pas ça un choix mais un panier de crabes, une course à l’échalote, une sorte « d’attrape-moi si tu peux ».



Macron va sans doute gagner, même si cet hypocrite ne s’est pas encore déclaré, envoyant ses ministres battre campagne à sa place : ça sera toujours ça de moins à comptabiliser dans les comptes de campagne, non ?



(NDA : le Lecornu, il pense vraiment que c’est en faisant un cadeau royal à la Bello, qu’il va emporter les voix de gauche réunionnaises ? Ben… si c’est le cas, je me les prends et j’me les bouffe, juré !)



Soutenu par les grands pouvoirs financiers, comme l’a si bien dit Jean Lassalle, il joue sur du velours, le monarque circonvenu. On va encore en prendre plein la gueule pour pas un rond en permettant au grand capital, aux banques, aux multinationales, qui nous ont si bien foutus dans la m…depuis des décennies, de continuer à nous appauvrir. Nous étions sur les rotules ; bientôt, nous v’là à genoux.

Les socialistes ? Elle est bien téméraire, la Hidalgo, de continuer à dépenser le pognon du PS pour une campagne qui risque de ressembler plus à la Bérézina qu’à Austerlitz.



Mélenchon ? Il n’arrive même plus à faire croire qu’il est du côté des démunis tant les « fuites » sur ses comptes en banque (très garnis) se multiplient.



La Taubira ?… qui se dit de gauche… un petit tour et puis s’en va. Tout ce qu’elle aura réussi, c’est diviser un peu plus la gauche.

Les deux hitlériens d’extrême-droite ? Il se bouffent tant les foies qu’ils ressembleront bientôt aux deux clébards du baron de Münchausen : à force de s’entredévorer, il n’y a plus que deux queues se battant dans le vide. Ça me rappelle un dessin de notre regretté Gotlib… Tant mieux, au fond. Tant que les pittbulls se battent entre eux, ils n’attaquent pas les moutons… euh, j’veux dire « les veaux ».



La Pécresse ? Dommage : sa présidence de la Région Île-de-France semble assez réussie. Elle paraissait d’un abord sympa mais depuis qu’elle a piqué des idées chez le sinistre Sarko (vous savez, le ludion), ça craint. Le kärcher ? Non mais ! Les humains ne sont que des choses, des machins, des trucs ? On les ramasse comme les feuilles mortes ? Et puis… on brûle ???



Le candidat communiste me plaît assez : il parle de ce qu’il connaît, la misère généralisée. Il sait qu’avec quelques farines comme 3% des intentions de vote, il n’a strictement aucune chance. Mais il est là pour s’exprimer, pas pour gagner et je l’approuve. Il est comme notre éternel candidat réunionnais de FO : jamais gagnant, jamais une chance de gagner « mé mi dis sak mwin néna po di ! » C’est plutôt sympathique.



Il me surprend que Yannick Jadot ne rassemble pas plus d’intentions de vote. Surtout après le carton écolo aux municipales. Quand on constate l’état désastreux de notre planète ; quand on voit que cette planète ne cesse de nous renvoyer la monnaie de notre connerie ; quand on voit que les States, la Chine, le Brésil, pour ne citer que les principaux destructeurs, continuent de nier que nous sommes entrain d’activer la 6è extinction de masse ; quand on voit qu’el nino n’est plus qu’un aimable sujet de rigolade dans les petites bouffes-caviar-huîtres-langoustes ; quand on voit un cyclone raser totalement des villages malgaches ; quand on accepte honnêtement de dire que l’ultra-capitalisme est encore pire que le communisme d’Etat ; quand on apprend que les sociétés du CAC40 ont engrangé des milliards de bénéfices pendant que toi, moi, vous, nous z’ot’, nous nous demandons « koça i manze zordu ? » ; quand je vois un copain me quémander deux cigarettes : « Ma essaye fé durer jusqu’à demain » ; toutes ces questions, tous ces sujets, sont écologistes, tous !

Ma sensibilité écologiste, qui me pousse à affirmer que je suis POUR la décroissance (la croissance à tout-va fout la planète ras-le-cul !), ma sensibilité donc, me fera voter Jadot au 1er tour. Sachant pertinemment qu’il ne sera pas au second. Je suis, j’ai toujours été un Gaulliste. Ni droite ni gauche ; au-dessus. Cela ne présente aucune incompatibilité d’humeur.



Au second tour, je suis bien dans la merde, camarade. Macro(n) ? Je suis résolument contre l’ultra-capitalisme et il en est l’administrateur suprême ! L’extrême-droite ? Horreur… malheur. Ces gens-là oublient que notre France ne s’est construite que par rajouts successifs. Il y a des erreurs à corriger, certes. Mais pas à coups de sulfateuses !!!



Je serai bien en peine de choisir, au second tour. D’ailleurs, la mairie de Saint-Denis va m’éviter d’avoir à choisir : j’ai réclamé ma nouvelle carte électorale. Ça fait trois mois.



