À propos de l'échangeur de la Cressonnière

La bretelle tant attendue et permettant d’accéder la RN2, au niveau du Pont de le Cressonnière a été livrée sans tapage vendredi dernier, après huit mois de travaux d’un montant de 2,7 millions d’euros. Un ouf de soulagement pour les milliers d’usagers concernés

Considéré comme prioritaire par la Mairie, le projet avait été annoncé en juin 2015 pour une mise en service de la bretelle prévue vers mi-2016, reportée en 2017, puis 2018 et reportée encore…Etc.. !! En tant que citoyen militant et riverain, j’avais maintes fois à l’époque réagi dans la presse à ce propos, par le biais du courrier des lecteurs notamment. Dans le même temps, il faut le souligner, Jacky The Seng , élu de l’opposition , se sentait bien seul à interpeller régulièrement le Maire , en conseil municipal sur ce dossier en souffrance . Le 24 m 2018, le Maire de Saint-André, à Dioré , ayant même laissé entendre que ce projet n’était plus une urgence de la Région en raison de problèmes de trésorerie . Sollicité par Jacky The Seng , le Président de Région apportera un démenti et lui assurait par courrier du 6 juillet 2018 que « L’aménagement est inscrit dans la programmation pluriannuelle de la Collectivité qui sera débattue dans le cadre de l’élaboration du budget primitif 2019 …» . Et puis plus rien alors qu’une portion de mur anti-bruit avait déjà été construit. Les travaux ont finalement débuté en mars de cette année, pour s’achever ce mois-ci, tout en sachant qu’entretemps la majorité régionale avait changer de camp.



Ceci étant, on ne peut que se réjouir de la réalisation de cet aménagement tout en regrettant - et c’est désolant- qu’il a fallu attendre sept années avant que le projet n’aboutisse ! Quoiqu’à Saint-André, il y a un précédent, le cas du commissariat de police. Promis par Nicolas Sarkozy , lors de son passage en septembre 2005, il n’a été livré qu’en novembre 2020 . Soit 15 ans après !