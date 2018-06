A peine ouverts, les coffee shops made in France menacés de fermeture

Depuis quelque temps, des "coffee shops" sortent de terre comme des champignons. Ils ne vendent pas du cannabis à proprement parler, comme à Amsterdam, mais du CBD, un dérivé du cannabis et sous différentes formes : en cristaux, en sirop, en huile, en liquide à vapoter, en résine, en pollen, en baume, en sucreries ou encore en infusion.



Le dernier à avoir ouvert ses portes à Paris est sous le coup d’une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris afin de vérifier qu’il respecte bien la législation.



Ces coffee shops profitaient jusqu'à présent d’un flou dans la loi qui autorise le cannabidiol, dès lors que la teneur en THC – le composant du cannabis qui produit un effet psychotrope – n’excède pas 0,2 %.



L’enquête porte sur les chefs d’emploi, acquisition, transport, détention, offre et cession de stupéfiants.



Le gouvernement souhaite mettre fin à cette prolifération de "coffee shops" made in France. Selon Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, ces boutiques "auront fermé dans quelques mois".



"Ces coffee shops se sont ouverts sur une zone grise du droit. Le droit dit que le chanvre peut être utilisé à des fins industrielles quand il contient moins de 0,2 % de THC. Il ne parle pas de produits en cigarette mais de la plante. Or, ces magasins détournent le droit en disant que leurs cigarettes contiennent moins de 0,2 % de THC", a-t-elle déclaré sur RTL.



"Il va falloir qu’on revoie la législation et revoir comment on met de l’ordre dans tout cela", a-t-elle dit, évoquant un travail conjoint avec la répression des fraudes. "C’est vrai que la législation sur les 0,2 % est peut-être un peu floue…"