La grande Une A peine ouverte, la première école d’ostéopathie de La Réunion ferme ses portes

Les 22 élèves de la toute première promotion de l’île ont eu le temps de bénéficier de deux semaines de cours avant que l’école ne ferme faute d’agrément. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 12:00

C’était pour eux l’occasion de se former à un métier sans partir loin de chez eux. La première école d’ostéopathie avait ouvert à la rentrée, le 17 août dernier à Saint-Pierre.



Après sélection, 22 étudiants ont commencé les cours d’une formation prévue sur 5 ans. Si à la mi-août, la rumeur a couru après qu’une élève a tenté de demander son transfert vers une école agréée à Paris, la mauvaise nouvelle n'a été annoncée officiellement par le directeur de l’établissement que le 30 août.



L’école n’a pas reçu l’agrément obligatoire. Pour pouvoir dispenser la formation et délivrer le diplôme, toutes les écoles doivent obtenir le précieux sésame délivré par le Ministère de la Santé après avis de la Commission consultative nationale des agréments (CCNA).



Selon la direction, le refus d'agrément est motivé par une mauvaise lecture du nombre d’étudiants pour cette année. 120 élèves auraient dû intégrer l'école au bout de 5 ans mais la structure n'était pour l'instant prévue que pour accueillir les 24 de cette première promotion. De ce mauvais calcul découlent des manquements concernant l’espace mais aussi la capacité d’encadrement réglementaire. Un recours gracieux a été déposé auprès du ministre qui a jusqu’au mois d’octobre pour se prononcer. Le référé-suspension déposé auprès du tribunal administratif a, lui, été rejeté. Sans agrément, l'école n'a pu que baisser le rideau.



"La plupart se retrouvent à ne plus être inscrits sur Parcoursup. Quelques-uns étaient en reconversion professionnelle", se désespère un des élèves. Pour Stéphane, c'est un retour à son métier de préparateur physique.



24 étudiants laissés sur le carreau



À lui comme aux 23 autres étudiants, l’intégralité des frais de scolarité d'un montant de 8333 euros a été remboursée "au centime près", insiste cependant l’ancien étudiant. La direction aurait peut-être ainsi "pêché par négligence", estime-t-il en balayant en revanche tout scénario d’arnaque. "C’est dommage parce que nous avions une promo dynamique et des cours de qualité", déplore Stéphane.



L'école d'ostéopathie de La Réunion est née d'une initiative privée. Le directeur avait mis toutes ses économies pour pourvoir l'ouvrir. En l'absence de subventions et sans autre source de financement, le projet retourne donc dans les cartons.



Tous les élèves avaient pourtant accueilli la nouvelle d’une école d’ostéopathie à La Réunion avec joie. "On parle beaucoup d’égalité des chances. Là c’en était une. C’est beaucoup plus facile d’étudier à 10km de chez soi qu’à 10.000", fait valoir l'homme de 38 ans qui regrette que cette possibilité donnée à des Réunionnais de se former sur leur île n'ait pas abouti "alors que nous sommes un département français comme les autres".



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité