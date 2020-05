À peine libéré de prison, il fait en sorte d’y retourner vite

Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les prisons ont relâché plusieurs détenus. Parmi eux, un palmiplainois de 30 ans. Celui-ci semble avoir tout fait pour y retourner le plus vite possible.



Les faits se déroulent mercredi dernier. L’ancien prisonnier se rend dans un commerce de la ville afin de s’acheter des cigarettes. Là, il tente d’arnaquer le commerçant en voulant le payer avec des faux billets de banque pour le cinéma. Le gérant de la boutique connaissant la manoeuvre, il refuse la transaction.



Loin de se laisser abattre par cet échec, le trentenaire croise peu de temps après un mineur. Il lui propose de lui donner 500€ de faux billets contre 200€ de vrais. Le jeune homme refuse dans un premier temps, mais reçoit une gifle et se fait voler sa carte bancaire par l’individu.



Finalement, la folle journée du protagoniste se termine dans la soirée. Fortement alcoolisé, il sème le trouble chez la femme qui l’hébergeait. Il sera finalement interpellé à ce moment-là. Il avait bénéficié d’une libération anticipée le 18 avril dernier en raison de l’épidémie de Covid-19 afin de désengorger les prisons. Il sera présenté lundi prochain en comparution immédiate pour, probablement, un retour en prison qui paraît inévitable.