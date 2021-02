A la Une . A peine débarqués, des touristes ne respectent pas leur septaine

Publié le Dimanche 7 Février 2021

L'incident s'est passé ce matin dans un hôtel de l'ile : un client décide de venir profiter en famille de la piscine de l'hôtel, avant d'y déjeuner à midi.



En attendant à l'accueil, il est à côté d'une famille composée de deux adultes et de trois enfants qui débarque de l'avion et qui vient récupérer les clés de leurs chambres. Il a le temps d'entendre la réceptionniste informer les parents de l'obligation pour eux de rester confinés dans leur chambre une journée.



Premier problème : pourquoi une seule journée, alors que l'arrêté préfectoral évoque une septaine ? Mais passons.



Quelques instants plus tard, notre client est en train de profiter des joies de la piscine en famille lorsqu'il voit débarquer la famille au grand complet. Choqué, il s'approche du mari et lui fait remarquer qu'il s'étonne de le trouver là alors qu'il a entendu la réceptionniste lui demander de rester une journée entière confiné en chambre.



L'homme fait amende honorable, reconnait son erreur et promet de remonter en chambre.



C'est alors que la femme s'incruste dans la conversation et affirme sur un ton ferme qu'il est hors de question qu'elle reste enfermée dans une chambre avec trois enfants.



Ne souhaitant pas faire d'esclandre, notre client se rend à la réception pour demander à la direction de l'hôtel de faire respecter les règlements.



Nouveau refus de la femme du couple de touristes.



Devant ce blocage, notre client réunionnais a préféré ramasser ses affaires et quitter l'hôtel.





