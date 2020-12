Société A partir de quelle heure La Réunion pourra voter pour Lyna Boyer ?

Comment voter et surtout vers quelle heure, le Comité Miss Réunion rappelle l'heure à laquelle l'ouverture des votes sera possible à La Réunion. Notre Miss Lyna Boyer part, comme chaque Miss Réunion chaque année, avec ce handicap du décalage horaire. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 16:26 | Lu 125 fois

Lyna Boyer, Miss Réunion 2020, est au Puy du Fou (Vendée) avec les 28 autres candidates Miss France 2021 pour préparer la finale qui se déroule ce samedi 19 décembre à partir de 21h (heure métropole, donc minuit heure Réunion), présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, en direct sur TF1 et sur Antenne Réunion.



Mercredi 16 décembre a eu lieu l'entretien individuel avec le jury de présélection, et le Top 15 décidé à l'issue de cette réunion est désormais connu de l'huissier de justice. Il ne sera dévoilé que 2 heures environ après le début de l'émission.



A partir du Top 15, les votes débutent: 50% public, 50% jury, et ensuite on connaîtra le Top 5, et seul le public votera pour déterminer Miss France 2021 (il sera alors 3h du matin).



"Je remercie les Réunionnais pour leur soutien"



Sur les réseaux sociaux et dans les pronostics, Miss Réunion 2020 est toujours bien placée, soit dans le Top 15, soit dans le Top 5, et parfois même en tant que Miss France. Mais on le sait, ce sont les votes en direct qui compteront.



"Depuis que je suis arrivée en métropole pour cette aventure Miss France, tout se passe bien", partage Lyna Boyer. "L'entretien avec le jury s'est bien déroulé, nous sommes 29 candidates. Maintenant j'espère être dans le Top 15. Et à partir de là, je ferai le maximum pour intégrer le Top 5. Le décalage horaire n'est pas favorable pour La Réunion mais je compte malgré tout sur leurs votes mais aussi sur celui de tous les Français. J'espère aller le plus loin possible tout en restant réaliste. Si je ne gagne pas, cela voudra dire que d'autres étaient meilleures que moi, mais je suis très motivée, et d'avance je remercie les Réunionnais pour leur soutien".



Au Puy du Fou, 500 personnes (la salle peut en contenir 3 000) assisteront au show, toutes les règles sanitaires étant respectées (tests PCR, masques, distanciation,...) compte tenu du contexte. Lyna Boyer pourra compter sur le soutien de ses parents Rose-Méry et Anthony, présents sur place.





