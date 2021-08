À mes frères esclaves

Ce papier est un peu brutal et même volontairement violent. Pourquoi ? Tout simplement parce que je viens de me réveiller, de prendre conscience, après tant d’années, de ma condition d’esclave. Je ne suis ni blanc ni noir ni jaune, je suis métis, donc les trois à la fois. Cela me donne le droit de parler au nom de l’humanité toute entière.



Oh, je sais, l’humanité s’en fou mais moi, je ne m’en fou pas. Cette simple question : « Qui suis-je ? » vient de me sauter à la figure. Quelle est ma valeur, quelle est ma nature ? Suis-je un grain de sable perdu dans l’Univers ou un être supérieur à tous les êtres vivant sur Terre ? En tout cas, je ne suis pas le dernier des couillons, je sais lire et écrire. J’ai beaucoup lu, beaucoup appris, beaucoup vu, beaucoup entendu, beaucoup voyagé, fréquenté toutes les classes sociales, de la loque humaine au ministre, du plus pauvre au plus riche, du plus terne au plus brillant. On ne peut plus me raconter d’histoires. Après ce tour du Monde, ma conclusion est sidérante : Nous sommes tous esclave. Nous sommes tous manipulés. Comme l’a si bien dit le grand Diogène, 400 ans avant Jésus Christ : « Je cherche un homme » … et je n’en trouve pas. Je ne rencontre que des esclaves. Esclaves de leurs passions, esclaves de l’argent, esclaves de leurs illusions, esclaves d’eux-mêmes comme des autres, etc. Avez-vous rencontré un homme libre, une fois dans votre vie ? Moi pas. Et pourtant, nous sommes tous très intelligents, nous avons les capacités de comprendre le monde dans lequel nous vivons mais, noyés dans nos désirs et nos passions, incapables d’aimer le Monde, nous passons à côté de l’essentiel. La sagesse ne fait pas partie du monde des humains. Pour s’être auto-baptisé Homo sapiens, il faut croire que le bougre souffrait d’une sacrée frustration.



Depuis plusieurs années, j’assiste un peu ahuri, à cette commémoration du 20 décembre. Que veut-on dire, que veut-on faire ? Veut-on honorer ceux qui ont souffert, veut-on faire acte de repentance ? Mesurons-nous l’absurdité de cette démarche dans un monde où l’asservissement est universel ? Y a-t‘il une différence entre le passé et le présent ? Autrefois on coupait la tête des esclaves rétifs. Aujourd’hui, on se suicide. Nous ne voulons, évidemment pas l’admettre mais rien n’a changé. Si individuellement, il semble exister des saints, collectivement, les humains sont des monstres. Incapable de juguler l’injustice et l’inégalité au sein de sa famille biologique, l’homme se condamne lui-même.



Tel un chien, il se contente de manger dans la gamelle que lui tend son maître. Voilà l’image que me renvoie cette société de consommation dont on nous rebat les oreilles et dont nous nous contentons. Après l’absurde dénomination d’ « Homo sapiens », nous avons inventé plus absurde encore : « Liberté, égalité, fraternité » pour faire rêver les foules. Mais qui peut me dire, qui aura l’audace de prétendre que règne au sein de notre espèce, la liberté, l’égalité et la fraternité ? C’est exactement le contraire.



Alors, peuple d’esclaves, il faut croire que tu aimes ta condition, que tu t’en contentes. Chez les vrais esclaves, il y avait des révoltés. Chez nous, aujourd’hui, il n’y en a presque plus et le peuple tout entier les traite de terroristes (ce même terme fut employé autrefois pour désigner ceux qui ne supportaient pas l’oppression du colonisateur).