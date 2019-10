La grande Une À la veille des municipales, les maires gèlent malicieusement le taux de la taxe foncière Vous avez reçu début septembre votre avis de taxe foncière 2019. Bonne nouvelle pour les propriétaires, les communes de La Réunion n’ont pas augmenté leur taux cette année. Trois d'entre elles appliquent même une baisse. Carrément une première sur la période que nous avons étudiée, soit depuis 2006. À l'approche d'une élection locale majeure, les élus savent en effet qu'une hausse d'impôts est du plus mauvais effet.

Vous êtes propriétaire ? Vous avez donc reçu début septembre votre avis de taxe foncière. Un premier coup d’oeil sur votre avis fiscal vous a permis de constater si le taux voté par votre commune a bougé ou pas cette année. Sans surprise et comme en 2013 juste avant les élections municipales, les maires de La Réunion ont choisi de ne pas augmenter les taux d'imposition sur le foncier bâti.



Ainsi, 21 communes gardent leur taux inchangé par rapport à 2018. Les trois autres se payent même le luxe de réviser à la baisse leur taux d’imposition. Afin d'en mesurer la portée, nous sommes remontés jusqu'à l'année 2006, commune par commune.



Premier indicateur : à l'exception de la ville de Saint-Louis qui a adopté un taux en baisse en 2011 (après une hausse de 22 points l'année d'avant !), jamais, en 13 ans, une baisse n'avait été votée par un conseil municipal à La Réunion.



Parmi les trois villes qui accordent cette ristourne à leurs administrés en 2019, il y a la ville du Tampon qui applique une baisse de 5,99%, suivie de La Possession (-5%) et la ville de Sainte-Suzanne (-3%). Dans le détail, Le Tampon réduit son taux de plus de 2 points, ce qui le ramène au taux appliqué il y a 9 ans, en 2010. À Sainte-Suzanne, le taux d'imposition perd 1 point, mais ne compense pas les 5 hausses sur la décennie écoulée. Dans les trois communes qui ont voté une baisse cette année, il y a enfin La Possession. Mais là aussi, cette baisse intervient après deux hausses votées durant la mandature, puis deux autres hausses sur la mandature précédente.



Ce répit accordé aux contribuables a commencé à s'amorcer dès l'année dernière : sur les 24 collectivités, seule la commune du Port avait augmenté son taux d’imposition (+16,01%) par rapport à l’année 2017.



Et en 2017 justement, trois communes avaient révisé leur taux de TF sur le bâti. La Possession avait augmenté son taux (+9,77%), tout comme Saint-Benoît (+2,82) et dans une moindre mesure Saint-Joseph (+2,45%).



Bref, dans la majorité des cas, toutes communes confondues, l'augmentation de la taxe a lieu, malicieusement, après l'élection du maire (2008, 2014). C'est très nettement le cas en 2013 et 2019, mais un peu moins vrai en 2007 où 3 communes ont fait frémir leur taux de taxe foncière. Mais l'année d'avant, en 2006, aucune n'avait actionné le levier fiscal.



Nous avons compilé dans ce tableau l'intégralité des taux appliqués par les 24 communes. Pour ce faire, nous sommes remontés jusqu'à l'année 2006 afin de mettre en perspective l'attitude des mairies avant et après l'élection municipale. 1er constat : les taux de la TF sur le bâti votés par les municipalités de La Réunion n'ont fait qu'augmenter (en rouge) face à de rares baisses (en bleu). Des baisses à relativiser puisqu'elles répondent à plusieurs hausses successives. Il est à noter que, sans surprise, lors des années pré-municipales, les contribuables bénéficient, drôle de coïncidence, d'un étrange répit fiscal :

En 2019, Saint-Louis est toujours en tête du classement des villes où il ne vaut mieux pas être propriétaire :

Dans toute la France, plus de 32 millions d'avis de taxes foncières sur le foncier bâti ont été envoyés en septembre aux propriétaires. Cet impôt local a rapporté 33,6 milliards d'euros de recettes en 2018.



Les villes (communes et intercommunalités) bénéficient de 57% de cette manne et les départements de 43%. Enfin, sur le total de ces recettes, l'Etat récupère environ 3% en contrepartie des frais de gestion pour l'établissement et l'envoi des avis d'imposition.



Si votre commune n'a pas augmenté sa taxe foncière cette année, cela ne veut pourtant pas dire qu'elle ne verra pas ses recettes augmenter. On vous explique ce subterfuge dans un prochain numéro.



En attendant, attention à la date limite de paiement de votre taxe foncière qui est prévue pour le mardi 15 octobre 2019 et le 20 octobre si vous effectuez votre règlement en ligne.

