A la rencontre des entreprises de la filière agroalimentaire situées dans les ZAE des Hauts du Territoire de l’Ouest

Coup de projecteur donné sur les entreprises de la filière agroalimentaire situées dans les zones artisanales économiques (ZAE) de Bras Montvert – Ville de Trois-Bassins – et de La Saline- Ville de Saint-Paul – mercredi 28 juin 2023. Gérées par le Territoire de la Côte Ouest, ces zones permettent aux acteurs de développer leurs productions, de créer de l’emploi sur le territoire, d’innover en diversifiant leurs offres, de mettre en place des réseaux partenaires et de se rapprocher de leurs zones de chalandise et de leurs fournisseurs.