À la rencontre de Mozart pour les élèves réunionnais

Le projet « A la rencontre de Mozart », s'adresse aussi bien à des élèves du primaire qu'à des élèves du secondaire (collèges et lycées) et permet le croisement de deux disciplines que sont l'éducation artistique (la musique) et l'enseignement des langues vivantes (l'allemand).



Ce projet, dans lequel la langue et le chant permettent d'appréhender un univers nouveau, est le fruit d'une réflexion menée conjointement par les membres actifs de l'ACAR -les Amis de la Culture Allemande à La Réunion , association loi 1901-, et l'artiste mezzo-soprano Alice Ferrière.



Divers établissements se sont impliqués dans ce projet : école élémentaire , collèges et lycées du Nord , de l’Ouest et du Sud de l’île.



Différents ateliers co-animés par Alice Ferrière et les enseignants ont eu lieu en amont.



Le travail réalisé en synchrone et asynchrone, sous la direction d’Alice Ferrière, a permis non seulement une rencontre avec une artiste lyrique, la découverte de son métier mais a permis aussi à l'ensemble des élèves impliqués dans le projet une ouverture culturelle, une ouverture au répertoire du compositeur autrichien Wolfgang Amadeus Mozart (ses opéras, par exemple La flûte enchantée ; ses lieder, par exemple Abendempfindung, An Chloé.)



Ce projet pluridisciplinaire a contribué sans aucun doute à l'acquisition de savoirs culturels, à l’enrichissement et à l'encrage de l'enseignement des langues vivantes dans une entrée culturelle, comme le préconisent les programmes officiels de l'Education Nationale.



L’aboutissement du projet est une manifestation qui aura lieu ce mardi 10 mai à l’Amphi Lacaussade sur le Campus du Moufia à partir de 10h30.