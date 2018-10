A la recherche d'un trésor? Des sépultures du cimetière de Basse Vallée violées

Le cimetière marin de Basse Vallée a été profané. Difficile de savoir de quand date la violation des sépultures tant le site est méconnu et enseveli sous la végétation. A 50 m de la route non loin du Cap Méchant, le mausolée le plus remarquable de quelques mètres de haut surmonté d’une pyramide a été éventré. Des lourds blocs rocheux à sa base ont été déplacés et l’intérieur de la sépulture creusé. "Un morceau de tissu blanc sentant fortement l’urine a été déposé à l’intérieur", observe l’homme qui a fait la tragique découverte ce mercredi.



Le voisin du cimetière a lui constaté des dégradations il y a un mois environ sans rien voir ni entendre de suspect ces dernières semaines. "La ou les personnes ont dû venir de nuit. La tombe semble avoir été creusée depuis", indique-t-il. Les déblais retirés du tombeau ont été laissés sur le côté. Le (s) profanateur(s) ont également tenté d’attaquer la structure par le haut entre les jointures.



Juste à coté du mausolée, une pierre tombale de plus petite taille demi-cylindrique a été complètement détruite.