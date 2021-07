Politique "A la majorité de se mettre à la tâche", lancent les conseillers régionaux d'Objectif Réunion

Ce vendredi se tient l'assemblée plénière de la Région. Les conseillers régionaux d'Objectif Réunion, désormais dans l’opposition, annoncent qu'ils seront "vigilants et constructifs" dans leurs actions. Le communiqué : Par N.P - Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 à 17:40

Les Conseillers Régionaux examinent de manière principale ce vendredi 30 juillet le Compte Administratif 2020 et divers éléments comptables et financiers. Un exercice annuel pour 2020 qui aura permis en toute transparence de conforter le travail engagé et accompli par la majorité depuis 11 années : un volume important d’investissements publics parmi lesquels le chantier de la Nouvelle Route du Littoral, l’accompagnement aux entreprises, la formation professionnelle, la continuité territoriale…



En 2020, il aura fallu répondre aussi aux urgences liées à la crise Covid, une crise qui aura lourdement secouée l’économie Réunionnaise et fragilisée la situation de beaucoup de familles.



Ce sont ainsi plus de 120 millions d’euros qui auront servi l’an dernier à l’acquisition de masques dès le début de la crise, à soutenir les associations caritatives chargées du soutien des familles les plus fragiles en colis alimentaires. Enfin, l’essentiel de ces budgets auront servi à accompagner, aux côtés de l’Etat, les entreprises réunionnaises durement impactées (subventions directes, chèques numérique, prêts rebonds…).



C’est dans ce contexte particulier qu’il faut analyser la situation de 2020.



La situation financière de la Région Réunion est parfaitement présentée au Compte administratif, ainsi qu’au compte de gestion et peut se résumer de la manière suivante : Un résultat positif excédentaire de plus de 79 millions d’euros. Par ailleurs, parmi les principaux indicateurs de la bonne santé financière de la collectivité, il faut aujourd’hui retenir une capacité de désendettement de 11 années et une épargne brute élevée de plus de 109 millions d’euros. Ces résultats incontestables sont conformes à ceux des années précédentes et respectent les ratios financiers des collectivités locales. La Région Réunion aura aussi consacré la part la plus importante de son budget à l’investissement depuis 2010, avec un impact réel très significatif sur l’activité et l’emploi des Réunionnais.



Comme pour 2020, la gestion budgétaire et financière de la Région Réunion aura en 11 ans unanimement été saluée par les partenaires bancaires et institutionnels ainsi que par les organismes de notation. Cette gestion transparente et rigoureuse aura permis de dégager des moyens importants pour la réalisation des projets de mandature depuis 2010, de soutenir la valorisation du travail des agents et de maintenir un effort constant pour toujours plus d’égalité des chances entre tous les réunionnais.



Aujourd’hui, la campagne électorale est derrière nous. Le jeu des critiques gratuites et des postures politiciennes doit céder la place au respect des engagements pris par la nouvelle majorité devant les électeurs.



Les Réunionnais attendent de leurs élus d’être dans l’action. Les bons résultats financiers de la collectivité sont un levier important pour une mise en œuvre rapide des moyens à la hauteur des enjeux. La crise frappe encore très lourdement nos entreprises. Beaucoup de familles attendent une écoute et un soutien attentifs de la part de leurs élus. C’est en ce sens qu’il faut utiliser aujourd’hui plus que jamais, au service de la Réunion, les 79 millions d’euros du résultat de l’année 2020 et amener l’Etat à agir encore plus pour notre territoire, et cela dans tous les domaines.



Dans l’opposition, nous serons vigilants et constructifs dans nos actions pour défendre chaque Réunionnaise et chaque Réunionnais. La Réunion se construit dans le respect de chacun, sur la base d’une vision, d’un projet et d’une ambition sincère. A la majorité de se mettre à la tâche.



Les élus du groupe OBJECTIF RÉ’UNION Région Réunion





