Communiqué "À la jeunesse : mobilisez-vous contre la réforme des retraites"

"J’appelle les salariés, les demandeurs d’emploi, les étudiants et la jeunesse de ce pays à se mobiliser fortement car c’est notre avenir qui est entrain de se jouer", exprime le député Jean-Hugues Ratenon. Par N.P - Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 à 11:39

Le communiqué :



La première journée de mobilisation contre la réforme, hier, a été une grande réussite. Le gouvernement le reconnait lui-même en annonçant 1,1 million de manifestants dans les rues ; alors que pour les syndicats ce nombre est plutôt de 2 millions.



Mais quel que soit le chiffre : la grève a été un vif succès. Je salue cette mobilisation massive d’autant que dans l’hexagone, les manifestants ont bravé le froid et ici près de 3000 personnes ont bravé la pluie.



Bravo aux syndicats. Bravo à vous qui avaient gardé le cap de cette manifestation. En effet, nous ne pouvons pas laisser cette loi passer. La bataille se jouera, certes, dans l’hémicycle ; mais aussi et surtout dans la rue.



Face à cette vague d’opposants, Emmanuel Macron reste méprisant et insultant. NON Mr Macron le peuple n’a pas validé votre réforme. OUI, vous-même avait déclaré lors d’une conférence de presse en 20219: « Faut-il reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement ça serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. » ( fin de citation)



Plus que jamais, cette réforme va à l’encontre du bien-être non seulement des salariés mais aussi de l’ensemble de la société.



Je rappelle que l’espérance de vie bonne santé s’établit à 64,1 ans pour les femmes et 62,7 ans pour les hommes !!!



L’objectif de ce gouvernement est d’amener les gens à travailler jusqu’au couloir de la mort pour réaliser des économies à grande échelle. C’est intolérable ; injuste.



Après la mauvaise gestion du covid qui a fait des milliers de morts ; ce gouvernement insiste toujours et encore avec cette réforme.



NON Mr Macron, contrairement à ce que vous dites, cette réforme est injuste et irresponsable. Vous êtes vous-même irresponsable et un irresponsable, en effet, déterminé.



Face à cela, nous devons tous encourager l’intersyndicale. Nous devons tous soutenir l’intersyndicale.



J’appelle les salariés, les demandeurs d’emploi, les étudiants et la jeunesse de ce pays à se mobiliser fortement car c’est notre avenir qui est entrain de se jouer.



Mobilisons nous ; indignons-nous ; soyons tous solidaires au-delà de nos différences. L’essentiel c’est de défendre notre cadre de vie, notre bien-être.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion