La grande Une À la faveur des conditions météo, l’éruption visible depuis le Piton de Bert

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce lundi 19 septembre. L'activité est située à l'intérieur de l'Enclos Fouqué sur le flanc sud, à l'est du cratère Rivals. Par NP - Publié le Lundi 19 Septembre 2022 à 15:51

L’arrivée de la lave en surface a été confirmée quelques heures après le déclenchement de l’alerte. La première éruption de l’année du Piton de la Fournaise se tient depuis ce lundi 7h48 environ. La source du trémor est localisée sur le flanc sud sud-ouest, dans le secteur du cratère Rivals.



Pour pourvoir admirer le spectacle, il faut donc emprunter le sentier menant au Piton de Bert. Depuis le parking Fock Fock, les premiers curieux ont compté 1H30 de marche pour apercevoir quelques fumées et la lave rougeoyante entre deux passages nuageux et pluvieux.



L’éruption se déroule donc pour le moment à l’abri de la plupart des regards. Météo France prévoit une amélioration des conditions météo pour ce mercredi après-midi dans le secteur. Froid, vent, pluie sont en attendant servis en accompagnement du spectacle du volcan.



L’accès du public à l’ensemble de l'enclos du Piton de la Fournaise, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, reste interdit jusqu’à nouvel ordre, a rappelé la préfecture.