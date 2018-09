À la découverte du patrimoine culturel saint-paulois

Plusieurs événements gratuits se tiendront les samedi 15 et dimanche 16 septembre à Saint-Paul pour les Journées européennes du patrimoine (JEP). On vous propose donc de vous balader et de vous informer sur le patrimoine commercial, maritime et militaire de la cité saint-pauloise.Premier arrêt prévu le 15 septembre avec deux visites guidées au départ de l’hôtel de ville. De 9 heures à 10h30 et de 13 heures à 14h30. Les étudiants en BTS Tourisme du CFA de Saint-Marie vous feront découvrir l’histoire de la Ville au travers de ses caractéristiques maritimes et commerciales. Les inscriptions s’effectuent au 06 93 41 54 22 ou par mail (laura.piolet79@gmail.com). N’hésitez pas à contacter ce numéro si vous souhaitez obtenir plus d’informations.La même visite se tiendra le dimanche 16 septembre à 9 heures et à 10h30. Rendez-vous toujours fixé devant la mairie centrale. Un point complet sur le patrimoine militaire de Saint-Paul aura aussi lieu en continu le samedi, de 9 à 17 heures, et le dimanche, de 9 à 12 heures. Direction toujours l’hôtel de ville. Les élèves du lycée de Plateau Caillou vous proposeront des focus de dix minutes.Ces étudiants vous remettront une carte d’orientation. Ils vous surprendront par des moments impromptus. L’animation se déroulera également à l’ancien Square de l’appel du 18 juin 1940, prochainement rebaptisé Jardin de la liberté. Informations et inscriptions à retrouver au 02 62 34 49 20 ou par mail (patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr).Découvrez la programmation complète de l’édition 2018 des JEP en cliquant sur ce lien