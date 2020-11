À la découverte du futur écoquartier Cambaie-Oméga à Vélo

Notez déjà les deux prochains rendez-vous : le mercredi 25 novembre de 13h à 17h sur le parking du stade Paul Julius Bénard à St Paul et vendredi 27 novembre 2020 de 7h30 à 16h, au marché forain de St Paul.



Depuis le 9 novembre et jusqu’au 18 décembre, nous organisons cette concertation pour présenter le projet aux habitants et recueillir leurs avis, questions et propositions.Vous pouvez retrouver toute la documentation disponible sur le projet et émettre vos contributions :- par internet, au lien : tco.re/cambaie-omega.re ;- au siège du TCO ;- en mairie de Saint-Paul.L’équipe projet et nos médiateurs vont à votre rencontre pour vous présenter le projet et recueillir vos contributions.Toutes les dates et les lieux de présence du stand sont disponibles sur tco.re/cambaie-omega.re.A 2 jours de la clôture, une dernière rencontre de la concertation permettra de présenter les premiers enseignements des contributions, avant la réalisation d’un bilan et qui alimentera la poursuite des études sur le projet.