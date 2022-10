À la découverte du dispositif PLIE au village de l’emploi spécial Jeunes

Job dating

Village de découverte de métiers

Village de l’accompagnement avec la mission locale, le pôle emploi, le département, la CAF, le PLIE

Village « de la passion au métier »



Garantir l’insertion durable sur le marché de l’emploi avec le dispositif PLIE

Les objectifs du PLIE sont :

Améliorer l’accès à l’emploi des femmes et des hommes confrontés à des difficultés sociales et professionnelles ;

Accompagner de manière renforcée à la définition d’un projet professionnel, à l’organisation et au suivi d’un parcours d’insertion individualisé ;

Favoriser une insertion durable sur le marché de l’emploi.

Un accompagnement sur mesure de nos jeunes en recherche d’emploi, inscrits dans une démarche d’insertion, est une priorité pour le TCO. En témoigne l’engagement pris par l’intercommunalité à travers la mise en place du dispositif PLIE – Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi– permettant ainsi un retour vers l’emploi durable.L’occasion pour notre vice-présidente, Denise DELAVANNE, déléguée à la Politique de la Ville et l’équipe du JT2M, d’être présentes sur le village de l’emploi spécial jeunes, qui a eu lieu mardi 18 octobre 2022 au Complexe sportif Edmond ALBIUS du Port. C’est prés de 1000 jeunes âgés entre 16 et 30 ans en recherche d’emploi et de conseils dans la construction de leur projet professionnel qui ont pu découvrir un village réparti en 4 pôles :Cette matinée a permis d’échanger et de présenter le PLIE à ce jeune public.Depuis 2009, le TCO, dans le cadre de sa compétence politique de la ville, participe aux dispositifs contractuels en faveur de l’accès à l’emploi et de la création d’activités par le dispositif du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).Une attention particulière portée à l’employabilité des publics en insertion. Sur chaque commune du TCO, 10 antennes du PLIE accompagnent plus de 900 personnes dont 20% de jeunes de moins de 25 ans. Pour la ville du Port, 323 personnes ont été accompagnées par le PLIE.Ce dispositif accompagne, co-construit et consolide les parcours d’insertion individualisés des publics éloignés de l’emploi afin de le préparer au mieux au monde du travail avec des ateliers coaching, sur la mobilité et la découverte des métiers.