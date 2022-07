A la Une . A la découverte du SMUR 974

En ce jour de fête nationale, le SMUR 974 (Structure Mobile d'Urgence et de Réanimation) est mis à l'honneur dans le ciel de La Réunion lors du défilé aérien de ce 14 juillet à travers son hélicoptère, l'hélismur. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 à 10:19

Mais au fait, qu'est-ce le SMUR ? Le docteur Fabien Vaniet, chef de service des urgences et du SMUR 974 du CHU Nord, nous présente ce maillon essentiel qui vous sauvera peut-être un jour.

Le Docteur Fabien Vaniet, 48 ans, est urgentiste depuis 20 ans. Il nous parle de ce service particulièrement stratégique dans la prise en charge rapide des patients présentant une pathologie grave.



Le SMUR, c'est quoi docteur ? "Les gens font l'amalgame souvent entre le SAMU et le SMUR : le SAMU est une entité, ça ne bouge pas, c'est le Service d'Aide Médicale d'Urgence, le SMUR, il y en a quatre sur l'île, c'est le service mobile. Soit ça a des roulettes, soit ça a une grosse hélice. Le SMUR avec ses équipages va se projeter sur le terrain pour porter secours ou réaliser des missions de transfert d'hôpital à hôpital", tient à expliquer le Docteur Fabien Vaniet.



De quel matériel disposez-vous ? "J'ai pour habitude de dire que le SMUR, c'est l'hôpital qui se déplace chez vous. Cela fait 20 ans que je fais des urgences en tant que médecin et ce que je dois dire, c'est que sans mon équipe je ne suis rien, et ça, c'est très important. La médecine d'urgence, comme l'aviation, ça apprend l'humilité. Si vous pensez que vous êtes très très fort, vous vous crashez. Le SMUR c'est une équipe avec un ambulancier, un infirmier et un docteur. Je dis toujours, il ne m'arrivera rien car je suis en équipe. Quelle que soit la situation, tout va bien se passer", ajoute le chef de service.

Depuis quand disposez- vous d'un hélicoptère ? "Depuis 2018, on a une machine formidable qui est l'hélismur. C'est un EC 135, complètement dédié au sanitaire. Il y a un pilote, un helpeur, un infirmier et un docteur qui vont être entièrement dévoués pour transporter les malades de manière rapide et très fluide. Il y a deux missions : une mission de transfert et une mission primaire qui est de porter secours dès lors que l'on peut se poser car l'hélismur n'a pas de treuil" .



Est-il important pour vous que l'hélismur soit présent lors du défilé aérien du 14 juillet ?" "C'est vraiment très important. Je suis pour faire des portes ouvertes, je suis pour que les gens voient que nous sommes des gens ordinaires, à qui il est demandé de faire des choses extraordinaires. L'hélismur est une machine merveilleuse qui est vraiment là pour rendre service. Si je me lève le matin, c'est pour la mission du service public, pour rendre service. Cet hélicoptère a une plus value qui est très importante pour la population, il fait des transferts qui sont très rapides, complètement en sécurité, là où parfois on a du mal à accéder", conclut le docteur Fabien Vaniet.



Le SMUR 974 dispose de quatre véhicules d'intervention d'urgence pour assurer ses missions au quotidien 24h/24, 7 jours sur 7 : deux véhicules d'intervention légers et deux ambulances de réanimation, dont une dédiée au transport pédiatrique permettant de prendre en charge des tout petits avec une couveuse.



Comme l'explique le docteur Fabrice Vaniet, "un corps humain ça a l'air compliqué mais il y a trois grosses défaillances : la défaillance cardiaque, la défaillance respiratoire et la défaillance neurologique. Nous avons dans ces véhicules tout ce qui sert à prendre en charge ces défaillances".



Découvrez dans la vidéo qui suit le matériel dont disposent les équipes médicales pour la prise en charge des patients lors d'une intervention.





