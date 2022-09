À la découverte du RSMA

Tu as entre 18 et 25 ans et tu n’as pas encore trouvé ta voie ? Avec plus de 38 formations proposées, le RSMA regorge d’opportunités professionnelles !



Des métiers du tourisme au bâtiment, il y en a pour tous les goûts. Alors viens te renseigner le 5 octobre 2022 de 9h à 12h et de 13h à 16h au RSMA, quartier Suacot, Saint-Pierre. www.kitlagaler.re