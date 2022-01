A la Une . À la découverte des jeunes talents péi de l'Anasheed, un chant liturgique musulman

À travers une web série de cinq épisodes réalisée par Stanley Ipkiss, Ali Mounshid Oumar Ali présente des jeunes talents qui pratiquent "l'Art du Anasheed", un chant traditionnel et culturel et qui se décline en plusieurs langues. Par S.P. - Publié le Mardi 4 Janvier 2022 à 10:08

Ils s’appellent Rayan, Souhayl, Souleyman, Chasmoudine, Hakim, Yassune et Ali Mounshid Oumar Ali. Depuis leur plus jeune âge, leur enfance s’accompagne de chants traditionnels musulmans. "L’Anasheed est un chant liturgique d’amour. Il fait partie de notre culture. Chaque pays a sa façon de le chanter. Nous aussi, à La Réunion, notre communauté a sa propre façon de chanter", précise Ali Mounshid Oumar Ali.



Ce 3 janvier, au cinéma Cristal de Saint-Benoît, il a présenté le fruit de son travail. Les cinq épisodes d’une web série intitulée Anasheed Voices ont été diffusés en avant-première, avant d’être disponibles sur les réseaux. Ali Mounshid Oumar Ali parcourt l’île, de Saint-André à Saint-Pierre en passant par Le Port, à la découverte de jeune talents.



Après une brève description, face à la caméra, ils laissent découvrir leurs voix en chantant en arabe, français, comorien, moharais, indien, malgache et même en créole. Dans la salle, les spectateurs se laissent porter par les sons mélodieux. "C’est quelque chose qui est ancré en nous. Depuis toujours, on est bercé là dedans. Mais cette pratique n’est pas mise en avant. On ne chante pas pour les exposer, mais plutôt pour les faire découvrir, faire découvrir à la communauté et aux Réunionnais les chants Anasheed", conclut Ali Mounshid Oumar Ali.