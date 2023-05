À la découverte des étoiles à Zétwal dann Zié au Guillaume

C’est sur le plateau noir du Guillaume que se sont réunis les amoureux et amateurs d’astronomie pour participer à des activités autour de l’astronomie et de l’aéronautique, mais pas que. L’après-midi a débuté avec la sensibilisation à l’environnement et au développement durable ainsi que des animations pour les enfants dont celui de la confection de cerfs-volants, qui a rencontré un franc succès.L’évènement s’est ensuite poursuivi avec le concert de Missty sur scène, qui a partagé un moment avec les Saint-Paulois et Saint-Pauloises, présents pour l’occasion.