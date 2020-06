Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL À la découverte de notre patrimoine à travers divers ateliers





Les idées fulminaient, l’imagination débordait et la mise en pratique devenait alors plus délicate. Les enfants présents étaient plus tôt curieux, créatifs et tenaces face à la tâche mais tous étaient satisfaits du résultat obtenu. L’objectif de ces ateliers est de pouvoir mettre en lumière ces matières premières propres à notre patrimoine, comme la fabrication du papier mâché faite localement ou encore la confection d’un porte-bonheur réalisé à partir des matières issues de la nature réunionnaise telles que le bois de goyaviers, la paille, les gousses, les graines et les plumes…



L’invitation à découvrir notre patrimoine ne sait pas limité aux ateliers de la Maison Serveau. Dans le cadre de l’exposition ” Savanes: Nout’ liberté sous le vent”, un groupe de huit personnes, experts ou amateurs, s’est aventuré très tôt dans la matinée dans la savane pour capturer les plus belles photos de l’environnement sauvage que l’on connaît de cette facette du cap la Houssaye. L’objectif était de pouvoir produire une série d’images témoignant du patrimoine naturel et historique de ce lieu en exprimant sa sensibilité artistique ou documentaire.



