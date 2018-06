À la découverte de l'espace à travers le planétarium numérique itinérant

Un voyage dans l’espace à portée de tous, c’est ce que propose Bruno Payet. Pour ce faire, nul besoin d’un entraînement drastique, d’une batterie d’examen ni de fusées, une partie des secrets de l’univers sont dévoilés à l’intérieur d’un dôme équipé d’un projecteur à 360°.



Le planétarium itinérant offre de multitudes de possibilités, explique Bruno Payet.



L’astronome amateur depuis plus de 20 ans, ancien animateur à l’Observatoire Astronomique des Makes, s’est lancé dans une nouvelle aventure et a créé sa propre entreprise. Makes Astro a pour objectif de faire partager au plus grand monde sa passion.