A la barre le jour de son anniversaire: il écope de 9 mois de prison dont 3 avec sursis

Un quinquagénaire passera à la barre du tribunal correctionnel dans le cadre de la comparution immédiate... le jour de son anniversaire.



Triste sort mais l'homme a en réalité un lourd passé. Reconnu comme alcoolique, ce dernier a déjà 12 mentions à son casier judiciaire, dont une pour meurtre. Et pour ne rien arranger à son cas présent, les derniers faits ne vont pas jouer en sa faveur.



Mardi, des policiers repèrent une voiture Golf circulant dans la voie réservée aux bus rue de Paris, en plein centre-ville de Saint-Denis. Mais lorsque le quinquagénaire les aperçoit, il accélère et s'enfuie. Dans sa fuite, l'homme prend des sens interdits, grimpe sur des trottoirs et manque de se prendre un véhicule arrivant en plein face. La police finit par bloquer l'individu dans sa course folle, mais "il a fallu deux équipages pour le menotter", souligne le président Bruno Karl dans le JIR.



Malgré une arrestation à haute tension, l'accusé reconnaît tout une fois en garde à vue. "Ce jour-là, c'est un véritable danger public. On peut se féliciter qu'il n'y a pas eu de morts", constate encore la magistrate dans les colonnes du JIR. Elle requiert donc "une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec obligation de soins ainsi qu'à la révocation d'un précédent sursis à hauteur de 3 mois."



Malgré la défense de son avocat, qui a souligné que "la détention ne sert à rien dans son cas", le quinquagénaire a finalement été condamné à 9 mois de prison dont six avec sursis avec obligation de soins. Ce dernier a été directement conduit vers le centre pénitentiaire de Domenjod.