À la SHLMR, Sébastien Lecornu s'attaque à la thématique du logement social

Après s'être entretenu avec les acteurs socio-économiques à la mi-journée au Moca, le ministre des Outre-Mer Sébastien Lecornu s'est rendu cet après-midi en compagnie de la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts dans le quartier de Bouvet pour aborder la thématique du logement social. L'occasion pour le MOM d'expliciter les intentions de l'État vis-à-vis du Département, de la ville de Saint-Denis ainsi que des bailleurs sociaux sur la question de la réhabilitation des logements. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 16:01 | Lu 466 fois





Au cours de cette visite, le ministre Sébastien Lecornu devrait pouvoir se rendre compte de l'avancée des différents projets portés par la municipalité dionysienne dans le cadre du programme PRUNEL (projet de rénovation urbaine de la zone Nord Est littorale) et qui concerne plus de 5500 locataires d'habitats sociaux des quartiers de Vauban, du Butor et de Patates à Durand.

St-Denis: Le projet de renouvellement urbain Prunel signé

Après plusieurs années de gestation, la ville de Saint-Denis ainsi que ses différents partenaires (Europe, bailleurs sociaux ou encore l'Agence nationale de rénovation urbaine) ont signé l'année dernière une convention pluriannuelle prévoyant les engagements nécessaires au projet, à savoir le déblocage d'une enveloppe de près de 138 millions d'euros.



Une somme qui permettra la réhabilitation des logements vieillissants, le réaménagement des écoles, la création d'espaces publics ou encore de pôles d'activités économiques.



Son arrivée à la SHMLR Bouvet :

