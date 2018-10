A la Réunion aussi, on a marché pour le climat

Un peu partout dans le monde se sont déroulées hier des "Marches pour le climat".



Pourtant, la Réunion a failli être un des seuls endroits où rien n'était prévu.



Tout est partie de la démarche d'une simple citoyenne, Zara Sandra Jinah. Lundi dernier, elle est tombée sur une vidéo sur Youtube intitulée "Il est encore temps" au sujet de la Marche mondiale pour le climat. Intéressée, elle a cherché sur le net où aurait lieu la marche dans notre ile. Et là, surprise! Aucune manifestation n'était prévue, alors même qu'il y en avait dans toutes la France et même dans les autres DOM.



Déçue, elle a décidé de ne pas baisser les bras et d'organiser sa propre manifestation.



Problème : on était déjà à moins d'une semaine de la date prévue.



Une véritable course contre la montre a alors commencé. Comme il fallait un référent officiel, elle a utilisé son association "Réunion Passion Danse", mais les délais étaient trop courts pour avoir une autorisation officielle.



Qu'à cela ne tienne. Elle décide de passer outre. Ce ne sont pas quelques dizaines de manifestants pacifiques qui risquent de poser problème.



Mercredi, elle obtient l'autorisation de la mairie de Saint-Paul d'utiliser le parcours de santé. Ne restaient donc plus que mercredi, jeudi et vendredi pour communiquer.



Elle a d'abord créé une page Facebook et a pu passer dans une émission radio sur Réunion La 1ère.



Malgré tout, ils étaient pas moins de 90 personnes à se retrouver au rendez-vous! Et pendant la marche ils été rejoints par quelques promeneurs heureux de participer à cet événement mondial.



Au final, ils étaient donc environ une centaine ! Une réussite pour une première rencontre et l'occasion de faire connaissance en vue de prochaines actions.



Pendant leur marche, ils ont ramassé les déchets tout le long du littoral et nous dit Zara Sandra Jinah, "c’est à ce moment là qu’on constate à quel point l’Homme est sale et irrespectueux de la nature".



Rendez-vous a été donné pour de prochaines actions.