Courrier des lecteurs À la Bourse au "chouchou*", comme à la bourse des matières premières... 8€ le kg

Par Carl Joseph - Publié le Jeudi 24 Février 2022 à 15:27

Aliment méprisé jadis passé au rang de plat pour les riches. [*La chayote ou chayotte ou christophine est une espèce de plantes vivaces ] Ndlr tout est dans la définition, "une espèce de plante vivace". Chacun a le droit de s'en offusquer !

La même analyse est faite lorsque le prix des matières premières grimpe...ces fruits et légumes sont des matières premières et de premières nécessité... dans la cuisine kréol pas depuis toujours..et en plus lorsqu'on connaît le prix habituel... fut un temps où l'on ne se baissait pas pour les ramasser.. c'est bizarre ! J'arrive toujours pas à comprendre ce qui lui a donné ces lettres de noblesse et cette notoriété, hormi la réputation d'un ex Maire éponyme. Seigneur de Salazie en son temps.

Le tout est d'arriver à justifier ces augmentations...et à régler ses réflexes de consommation, ce serait déjà plus lisible plutôt que de se dresser sur ses ergots..

Un besoin de se renflouer en trésorerie ?? Pourquoi pas... nous sommes en économie libérale et personne ne pourra fixer le prix du chouchou... Quelle attitude doit adopter le consommateur ? Restreindre ses achats.. se reporter sur autre chose... pour rappel le chouchou est le légume le plus insignifiant 80%d'eau et rien , aucun apport nutritionnel..pas de vitamines...ou presque rien, à ce prix là ?...ah si, il a une vertu diurétique... si l'on passait à autre chose !

Les nutritionnistes et autres diététiciens à la pelle en font sa promotion, mais sur la base de quoi ? Mystère et boule de gomme.. kréol i tombe dan panneau...

Jadis destiné à l'alimentation du bétail domestique. Il faut que le band zabitants i arrêt' planer... hein.





