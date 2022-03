Courrier des lecteurs À l'ouest rien de nouveau

Par Sylvain Foulquier, Niort 79 - Publié le Lundi 28 Mars 2022





Ne nous laissons pas abuser par l'hystérie guerrière en train de submerger nos sociétés. Le droit international et la démocratie ne sont parfois que des prétextes pour justifier la guerre et la xénophobie. L'un des aspects les plus moralement choquants de cette guerre est le côté unilatéral des sanctions imposées à la Russie : pourquoi les USA n'ont-ils jamais été sanctionnés à la suite des invasions sanglantes et illégales qu'ils ont menées à plusieurs reprises ? Pourquoi la France, l'Allemagne et la Grande Bretagne n'ont-elles subi aucune sanction à la suite de l'opération tout aussi illégitime menée au Kosovo ? Et pourquoi le régime turc d'Erdogan (membre de l'OTAN) qui est un régime d'extrême droite pratiquant un négationnisme d'État et commettant les pires atrocités (massacres, viols, tortures...) contre la population kurde agit-il en toute impunité ? Chaque guerre donne lieu à une propagande médiatique et politique où tous les coups sont permis. Et ce chez les deux adversaires. Du côté américain, les fake news et la propagande déployées lors de la première guerre du Golfe puis lors de l'invasion de l'Irak ( 2003) ont constitué des chefs-d'œuvre en la matière.L'Union européenne n'était d'ailleurs pas en reste lorsqu'il s'agissait de justifier les bombardements au Kosovo en 1999. Chacun se souvient également de l'intervention désastreuse en Libye et dont l'actuelle guerre au Mali est l'une des conséquences indirectes. Ce qui se passe actuellement avec ce conflit en Ukraine se situe exactement dans le même cas de figure. Chacun doit en être conscient : la propagande et la désinformation de masse sont aussi présentes dans le monde "occidental" (ou plus exactement pro américain) qu'en Russie.