A l’origine des conflits

Tout comme armer les deux belligérants, opposer l’Occident aux pays émergents, peut tourner à une sorte de suicide de l’Humanité. C’est en toute priorité, cela qu’il faut bien comprendre. Le journal anglais « The Economist » vient de nous informer que plus de la moitié du Monde est derrière la Chine et la Russie, est neutre ou soutient la Russie contre l’Ukraine. Par ailleurs, nous savons déjà que ces deux moitiés du Monde qui s’opposent ou menacent de le faire, disposent de forces militaires (en particulier nucléaires) quasiment égales. Un conflit généralisé de ces deux moitiés du Monde, signerait donc, probablement, la fin de l’humanité. Le Président brésilien préconise une négociation chinoise. C’est un progrès vers la prise de conscience de ce qui nous menace tous, mais ce n’est pas suffisant. La menace étant globale, ce sont toutes les nations qui doivent militer activement pour un arrêt des combats et une négociation élargie traitant le fond du problème posé. Il y a longtemps que nous savons tous que derrière ce combat Russie/Ukraine, il y a une opposition sourde entre l’Occident et le reste du Monde et un ressentiment de plus de la moitié du Monde contre l’hégémonie occidentale et le système socio-économique mondial actuel qu’elle a mis en place.



Ce sera sans doute difficile d’arriver à un accord international sur tous ces sujets mais, mon sentiment, c’est que, malheureusement, nous n’avons pas le choix car nous avons le canon sur la tempe.