A l’occasion de la Journée mondiale de la Créativité et de l’Innovation, le TCO met à l’honneur les acteurs des Industries Culturelles et Créatives

À l’occasion de cette journée mondiale de la Créativité et de l’Innovation, avec quelques autres acteurs tels que l’entreprise Intégrale ingénierie, et l’Institut de L’Image de l’Océan Indien (ILOI), le TCO a voulu poser de manière symbolique une première pierre à faire du Territoire Ouest un Territoire d’Innovation.L’opportunité ce vendredi 21 avril au studio d’animation GAO SHAN PICTURE de faire un retour sur ce travail collectif réalisé dans le cadre de l’AMI qui relève plusieurs défis comme celui de renforcer le tissu des Industries Culturelles et Créatives, d’encourager les collaborations, d’optimiser et d’étendre l’offre d’emploi et de formations locales.Ce soutien de l’intercommunalité complète toute son ambition d’animer et de structurer les différentes filières, au travers de différentes rencontres comme Le Forum du CITI pour les acteurs de l’innovation ; les CAFECO du TCO pour les entreprises ; Les P’tits Déjeuner économiques ou encore, le Comité régional de l’Innovation et le séminaire économique concourent tous à l’objectif de développer un écosystème dynamique et de multiplier ces actions dédiées à l’innovation.Une forte ambition soutenue par le vice-président du TCO, Irchad OMARJEE qui affirme que » pour le TCO et les communes, c’est capital de pouvoir porter ces nouveaux modèles de coopération afin de valoriser les compétences, ressources et dispositifs implantés dans nos villes au bénéfice des filières économiques en transition et finalement d’un projet de territoire réussi ».