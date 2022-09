A la Une .. À l’issue de son congrès, la CGTR Santé annonce ses revendications

La Fédération Santé et Action Sociale de la CGTR a tenu son congrès le 24 septembre dernier. Le syndicat a décider de revendiquer un plan massif de recrutement, la réintégration des suspendus et des hausses de salaires. Par GD - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 17:47

Le communiqué: La Fédération Santé et Action Sociale CGTR a tenu son congrès le 24 septembre 2022 à Sainte-Suzanne.

À l’issue de ce congrès, c’est une direction de 31 membres, de femmes et d’hommes et rajeunie, issus des secteurs sanitaire, médico-social et social qui a été élue à la Commission Exécutive Fédérale.

M. Gabriel MELADE a été élu, au terme du Congrès, Secrétaire Général de la Fédération Santé et Action sociale CGTR.

Le congrès a été l’occasion de faire le bilan de l’activité syndicale de la CGTR Santé des années écoulées bien sûr, mais surtout décider collectivement notre feuille de route pour les 4 années à venir.

Le congrès a aussi permis de préparer des échéances importantes, dont celles des élections professionnelles dans les trois versants de la Fonction Publique de décembre 2022 ; élections au cours desquelles les professionnels de la Fonction Publique Hospitalière auront à désigner leurs représentants du personnel. Les salariés auront besoin d’une CGTR forte pour porter leurs revendications, seule rempart à la logique de financiarisation des Hôpitaux et de la casse des Services Publics souhaitée par le Gouvernement.

La Fédération réaffirme qu’elle ne sera jamais « partie prenante » de la démolition de notre système de santé et de sa privatisation.

La Fédération Santé et Action Sociale CGTR revendique : • Un plan massif de recrutement. La CGTR demande des recrutements massifs et la création de postes pour l’Hôpital Public, les EHPAD, et dans le secteur Social et Médico- social. • La réintégration de nos collègues suspendus·(es). • La titularisation des contractuels de la Fonction Publique Hospitalière sur les postes vacants et de cédéisation dans le privé. • L’augmentation du point d'indice de 10% et une augmentation de salaire de 300€ immédiate pour toutes les catégories pour rattraper la perte suite au gel du point d’indice. • L’augmentation des indemnités de nuit, des dimanches et jours fériés. • Un plan de formation permettant à tous les salariés et agents du Service Public de toutes catégories de se former.