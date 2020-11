zinfos-moris.com A l'île Maurice, les touristes ne seront pas au rendez-vous avant le 15 janvier 2021

La reprise des vols internationaux réguliers au départ et à destination de l’île Maurice ne devrait pas avoir lieu d’ici la mi-janvier. Par E. Moris - Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 à 07:52 | Lu 113 fois

Entre le 19 mars et le 1er octobre 2020, Maurice a fermé ses frontières et a des conséquences désastreuses sur l'économie du tourisme.



Une réouverture partielle depuis est en vigueur. Mais les conditions drastiques de cette réouverture en dissuadent plus d’un, avec cette (contraignante et chère) quatorzaine obligatoire. Une quarantaine rappelons-le, payée de la poche des touristes, avec obligation de rester entre les quatre murs d'une chambre d'hôtel.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant...



Publicité Publicité