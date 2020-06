zinfos-moris.com A l'île Maurice, les touristes ne pourront quitter leur hôtel pendant la première semaine

Une activité totalement à l'arrêt qui se retrouvent sans activité. Un cauchemar qu'aucun modèle mathématique ne peut vous enseigner. C'est à ce cauchemar qu'est confronté les hôteliers et aux séquelles que la crise sanitaire peut laisser chez les touristes. Par E. Moris - Publié le Mercredi 24 Juin 2020 à 17:10 | Lu 148 fois





L'impact économique est considérable avec des établissements fermés. Le secteur touristique, qui contribue à hauteur de 24 % au produit intérieur brut du pays, se trouve en situation délicate.Des voix s'élèvent et l'inquiétude est grandissante auprès des hôteliers face à la crise. Le ministre du Tourisme est un novice dans ce secteur, et ses sbires nommés pour allégeance au maître du jour, n'ont aucune expérience en la matière.Ce mercredi 24 juin, en conférence de presse , le ministre du Tourisme, s'est illustré par son amateurisme en annonçant non pince-sans-rire, que les touristes ne pourront quitter leur hôtel une fois qu'ils seront à Maurice, du moins pendant la première semaine, par mesure de sécurité sanitaire en rapport au Covid-19.