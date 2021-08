zinfos-moris.com A l'île Maurice, le ministre de la Santé confirme qu'en quarantaine des inconnus couchent dans le même lit

Par E. Moris - Publié le Vendredi 6 Août 2021 à 11:57

Bienvenue à l'île Maurice, l'île de toutes les tentations. Alors que le pays traverse péniblement une troisième vague avec en moyenne plus de 100 cas positifs par jour, le manque de doigté de la Santé dans la communication de crise sanitaire affecte la population.



Il faut dire que la nomination du duo Gaud-Joomaye, deux conseillers auprès du Bureau du Premier, accessoirement toubibs quand ils ne jouent pas à la politique, a jeté l'huile sur le feu. Plus inquiétant encore sont les délires du ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, psychiatre de profession.



Maurice: Enfermés en quarantaine 24h avec un cadavre !



À l'Assemblée nationale, mardi, comme rapporté par l'express, à une question du député du MMM Franco Quirin qui voulait savoir si c’est le protocole que deux inconnus (autre qu'un membre de la famille) en quarantaine partagent la même chambre d’hôtel, voire le même lit, le ministre de la Santé a confirmé que tel est le cas quand des personnes arrivent la nuit dans un hôtel converti en centre de quarantaine en attendant qu’il y ait de la place.



Le ministre a ainsi confirmé qu'à l'île Maurice, les employés d’une même société mis en quarantaine, peuvent partager la même chambre et surtout...le même lit faute de disponibilité. Le ministre ne trouve rien à redire à ce protocole mis en place, puisque comme tout le monde le sait, tout est parfaitement bien géré...