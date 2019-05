Courrier des lecteurs À l'heure européenne, lire et relire "L'oeuvre au noir" de Marguerite Yourcenar

Un livre à relire d'urgence à l'heure européenne.



L'itinéraire de Zenon, médecin et alchimiste à Bruges et en Flandre et dans le monde du royaume de Charles Quint et de Philippe II semble bien actuel. Esprit libre et indépendant, Grand voyageur comme son contemporaine Paracelse, et ses prédécesseurs Maimonïde ou Ibn Arabi il va se trouver en proie à l'oppression des pouvoirs religieux et temporels et finira par se donner la mort pour échapper au bucher.



La grande écrivaine belge, livre ici toute l'histoire de la renaissance.On y retrouve les anabaptistes de Munster,Marguerite de Bourgogne et son perroquet, Philibert de Chalons et bien d'autres..



Je suis par mes ancêtres issu du Royaume de Charles Quint qui fut après celui de Charlemagne, et avant celui de Napoléon, la véritable Europe: chrétienne, unie dans ses libertés et ses guerres, ouverte sur l'univers des Indes orientales et occidentales.

Mes ancêtres coté maternel de Picardie, Dhorne et Pajot régnerent sur Bapaume, une ville encore espagnole. Certains d'entre eux furent officiers de la flotte de l'Empereur puis d'autres corsaires - certains dit on d'origine marrane, L'un d'entre eux dont j'ai le portrait fut député du tiers état à la constituante et son épouse d'une grande beauté, fut élue Déesse Raison.



Coté paternel, nous étions sujets des ducs de Bourbon dont le dernier, le Connétable, se rallia à Charles Quint et fit prisonnier François premier à la bataille de Pavie avant de mourir sur les murs de Rome qu'il voulait piller.. Bourbonnais et lyonnais firent partie du grand Empire Européen, dont le souverain abdiqua en allant terminer ces jours dans un monastère d'Estramadoure

J'ai passer mon enfance à Lons le Saulnier, dans la Franche comté de Bourgogne, terre libre et résistante aux armées royales. Philibert de Chalons, prince d'Orange generailissime des armées de Charles Quint fut inhumé dans l'Eglise des cordeliers ou j'ai appris le catéchisme .Marguerite de Bourgogne repose dans lac basilique de Brou, à Bourg en Bresse.



Une autre Europe, la vraie, qui n'a rien à voir avec celle des Merkel et Macron, des banques du Luxembourg, plus proche de Byzance et de l'Eurasie dont rêvait le baron Jungern von Sternberg, rêve poursuivi ce jour par Vladimir Poutine.



Zenon ne serait il pas aussi proche de Zeno, le héros du roman d'Italo zvevo, La consciente de Zeno, le romancier triestin qui poursuivit comme Joyce une psychanalyse en fait un des premiers héros européen de l'aventure freudienne. Ettore aaron Shmitx mourut en 1931 d'un accident qui évoque le dernier passage à l'acte de son écriture analytique... JF REVERZY Lu 127 fois





Dans la même rubrique : < > Pour Macron, "le mouvement des gilets jaunes n'a plus de débouché politique" Macron, "l'enfant roi"?