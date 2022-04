A l’heure du 76ème anniversaire de la Départementalisation, que dire du choix de ce statut pour La Réunion?

Ceux qui se rappellent les affrontements politiques qui ont émaillé les débats dans les années 60-70-80 se souviennent de la forte opposition entre le Parti Communiste Réunionnais, dont les prédécesseurs avaient revendiqué et obtenu le statut de DOM pour la Reunion, qui réclamait désormais le statut d autonomie pour l'île, qui resterait française, mais recevrait une dotation financière annuelle de l'État français pour la mise en œuvre d une politique de développement décidée localement, et non depuis Paris.

Et la droite locale, rejointe par quelques caciques du Parti Socialiste ( dont feu le sénateur Albert Ramassamy) qui prônait le maintien du statut de DOM , et accusait le PCR de vouloir en réalité l'indépendance de l'île.



Examinons les 2 hypothèses sur la base de situations constatées ces dernières années.



A- l'indépendance .



Aurait-elle été un bon choix ?



Pour y répondre, prenons l'exemple de 2 pays autrefois dans le giron français, ayant choisi d'être nation indépendante



-La République Fédérale Islamique des Comores depuis 1975.



Que constate t on ?

La misère et la pauvreté y règnent , malgré les millions d'euros versés chaque année par la France ( environ 65M/€) ainsi que par des institutions internationales, au point que la plupart des Comoriens n'ont qu'une idée en tête : fuir leur pays , vers Mayotte pour gagner le paradis Réunion, le plus souvent en boat people, au risque de leur vie .



Rappelons nous les manifestations qui avaient secoué l'île d'Anjouan en 2003 : les habitants avaient brûlé des drapeaux comoriens et brandi des drapeaux tricolores en réclamant de redevenir français.



La RFIC possède des ressources pétrolifères sous marines susceptibles de lui apporter de la richesse et permettre à ses habitants de vivre dans un niveau de vie acceptable en sortant de la misère.



Qu'attend elle ?



-La République de Madagascar depuis 1960.



Que constate-t-on ?



La misère et la pauvreté y règnent au point que des enfants y meurent de faim ( voir opération Kéré menée depuis la Réunion pour leur acheminer de la nourriture ) malgré la aussi les millions d'euros versés chaque année par la France ( 150M/€ en 2021 pour les infrastructures) et diverses institutions internationales.



Beaucoup de Malgaches fuient régulièrement et depuis de nombreuses années vers la Réunion pour une vie meilleure .



Ce pays , contrairement à notre département, possède de multiples richesses naturelles : nappes pétrolifères sous marines , mines d'or .....



Pourquoi leur exploitation ne permet-elle pas d'augmenter le niveau de vie des habitants et les sortir de la misère et la pauvreté ?



Pour mémoire, dans les années 50-60 de nombreux réunionnais sont allés faire leurs études à Madagascar qui avait alors un pôle d'excellence universitaire qui rayonnait dans l océan indien.



De nos jours ce sont les jeunes malgaches qui viennent étudier dans notre île.

Sur la base de ces 2 exemples, nous pouvons remercier nos ancêtres de ne pas avoir fait le choix de l'indépendance.



B- L'autonomie.



Comme sus rappelé , l'idée était que si notre île demeurait française, pour autant elle coupait tout lien administratif, juridique , culturel , social , sportif , sanitaire ..... avec la métropole , et percevait une aide financière globale pour son fonctionnement, si on peut dire , sous la houlette d'un « gouvernement « local , qui aurait lui même édicté les règles d'attribution de ces sommes , selon des critères propres .



En 2021 , on peut dire qu en réalité , notre île aurait été indépendante , dans les faits , et serait tombée dans la misère comme les 2 pays ci dessus cités .



Et ce pour des raisons de népotisme , d'incompétence , de partialité des élus locaux .



2 exemples :



- rappelons-nous des condamnations récentes de 2 élus réunionnais par la chambre régionale des comptes : les maire de saint-Denis et président du conseil régional , au motif d'un effectif d'agents employés dans leur cabinet au sein de leur collectivité , supérieur au chiffre prévu par la loi .



Cela veut dire quoi ? Seuls les agents œuvrant au sein de l'administration de la collectivité participent au service public, c'est à dire pour les administrés, au titre de l'intérêt général.

Les membres du cabinet ne travaillent qu'à la réélection du maire/président .



Leurs salaires pris sur le budget de la collectivité sont des ressources en moins pour recruter des agents pour l'administration , donc en faveur de l'intérêt général.



En clair l'argent public est détourné pour un intérêt privé : la réélection du maire/président .

Nous pouvons imaginer facilement tous les détournements auxquels auraient pu se livrer ces élus si la Réunion avait été autonome , sans aucun garde fou . La récente grève au sein de services de la région est une confirmation de cette analyse , démontrant la volonté de la présidente de sacrifier des mères/pères de famille agents de cette collectivité, pour les remplacer par des affidés politiques sans se soucier de leur réelle compétence à accomplir des tâches dans l'intérêt du service public.



Rappelons nous cette citation de Montesquieu « c est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ».



Car le fait d'être un département français permet que les crédits transférés dans l'île le soient par le biais des ministères concernés, sous le regard du préfet , et selon des critères nationaux et objectifs , sans discrimination, à égalité avec les autres départements.



Et ce d'autant que les crédits d'État se raréfient depuis des années, et qu'il faut vraiment les affecter à des projets d intérêt général, et non à plusieurs intérêts privés.



En résumé, avec l'autonomie, notre île aurait fonctionné comme une république bananière : pays dictatorial et corrompu, régi par des intérêts privés .



Un grand MERCI à la droite de l'époque d'avoir convaincu nos parents de refuser l'aventure que leur proposait le PCR , parti animé par une idéologie nauséabonde, le communisme marxisme léninisme, qui a fait des millions de morts dans le monde , souvenons-nous des goulags en URSS , et évoquons les quelques pays qui en 2021 se prévalent encore de cette idéologie : la Corée du Nord , dont les frontières sont totalement fermées, ce qui en dit long sur les libertés de ses habitants ; la Chine , qui a répandu ce virus qui a mis le monde sens dessus dessous , en pratiquant des expériences contraires à l'éthique et aux droits de l’homme ; Cuba dont les habitants ne pensent qu'à fuir vers les États-Unis .