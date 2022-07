À l’ensemble de nos députés !

Que reste-t-il de notre démocratie ?



Lors de l’élection Présidentiel l’ensemble des candidats avaient pour la majorité un seul ennemi, Emanuel Macron me semble-t-il ? Nous pouvons et devons le comprendre, ce dernier Quinquennat fut pour la majorité de nos concitoyens le plus néfaste, le plus calamiteux pour les classes les plus déshérités. Cela le peuple nous le fit comprendre ; une abstention records. Alors que restaient-t-ils aux pouvoirs politique ? pas de quoi pavoiser, mais qui l’a compris ?



Au passage merci aux Réunionnaises et Réunionnais qui mirent Macron hors course en mettant Mélenchon et Le Pen en première et deuxième position, vote sanction certainement, mais le peuple de France fut obligé d’élire un banquier qui ne les représentera jamais. Merci, les organes de presse, nous ont inculqué une peur de l’extrême droite et ils ont gagnés. Le peuple a suivi, drôle de démocratie !



Il nous reste 5 ans et Macron ne démissionnera jamais. Alors Messieurs les députés vous pouvez et vous en avez le devoir de faire évoluer le pays dans l’intérêt des classes moyennes ! rien de plus facile.



Vous avez le droit d’adhérer à n’importe quel parti, mais rien ne vous empêche de vous allier avec des députés de droite, de gauche sur des lois qui seront mis en place dans l’intérêt des plus faibles. Ce ne sera pas une trahison, mais une défense des plus faibles qui furent oublier depuis le quinquennat d’Hollande et Macron. Ne croyez-vous pas que pousser des portes sur la santé, l’éducation, les retraites, la justice, la sécurité et j’en passe. Peut-être enfin nos concitoyens retrouveraient l’envie d’aller voter.



Ce premier juillet 2022, une loi sur les carburants ne serait-elle pas la bienvenue ? Il suffit de bloquer les taxes sur un prix plancher et demain nous pourrions voir une baisse de plus 30% sur les carburants, car soyons logique qui se gavent ? l’état et les amis de notre banquier.



Alors oui le jeu en vaut la chandelle. Je ne vous demande pas de vendre votre âme au diable mais d’agir en élus responsables. Le peuple reconnaitra votre travail parlementaire.



Ne vous accrochez à un parti qui bien souvent oubli le citoyen. Alors oui nous pouvons avancer dans l’avenir de la France. Les cartes sont dans vos mains, le peuple saura vous apprécier et ce peuple saura vous remercier d’agir pour défendre nos citoyens. VIVE notre république ! osons le dire.



UN CITOYEN défenseur des plus fragiles les oublies.