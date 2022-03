Courrier des lecteurs À l'attention de tous les élus qui méprisent et maltraitent les habitants de Saint-Leu

Par Daniel Faivre - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 10:14





Je signale depuis 2015 de très nombreux trous profonds sur la chaussé, tout le long du chemin ST PAUL depuis l'arrêt de car jusque devant les champs de canne



Je signale depuis très longtemps l'abandon de ce quartier de Bois de Nèfles par la commune, voirie désordre, alors que je paye une très

chère taxe foncière.



Pour zéro service, jamais vu un élus dans le quartier.



Hier les 07/03/2022 ils sont venus bouger 3 trous ils en reste une vingtaine.



Mesdames et Messieurs les élus respectez-nous.





Association Solidarité Inter-Génération

Blog: http://dfaivre974.wordpress.com

