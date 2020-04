Courrier des lecteurs A l'attention de Monsieur Daniel Gonthier, maire de Bras-Panon

Après 24 jours de confinement à Bras-Panon, les problèmes économiques et sociaux s'amplifient. Et cela risque de s'empirer avec les conséquences désastreuses pour les Panonnais. Cette crise va durer et elle touche tous les secteurs :



Selon les catégories sociales, personnes âgées, jeunes et personnes avec handicaps.



Selon leur situation économique, avec revenus précaires.



Selon leur zone géographique, quartier des hauts, centre ville ou pâtés d'immeubles...les difficultés s'accumulent… (S’alimenter, pertes de revenus, déplacements difficiles...)



En notre qualité d'élus de Bras-Panon nous souhaitons ne pas être exclus de la gestion de cette crise sanitaire.



Permettez-nous de vous faire part de notre étonnement face à votre gestion de cette crise qui ne tient pas compte de l’ensemble des conseillers municipaux. Ne pensez-vous pas que malgré la crise sanitaire, la démocratie doit continuer d’exister ?



Pourtant l'histoire nous à démontrer, à maintes reprises, que c'est à l’occasion de tels évènements que les pires dérives peuvent survenir.



Vous avez déjà mis en place un service d'urgence et le CCAS distribue des colis alimentaires. Mais ce n'est pas suffisant. Nous pensons que d'autres solutions peuvent voir le jour pour le mieux vivre des Panonnais en ce moment difficile.



Afin d’aider au mieux les Panonnais, permettez-nous de vous proposer ces quelques suggestions :



- La tenue par visio-conférence d'un conseil municipal afin de débattre ensemble des problèmes rencontrés par la population et d'arrêter ensemble les solutions à apporter et à faire valoir.



- Identifier l’ensemble des forains et producteurs agricoles de Bras-Panon pour les proposer des emplacements sur l’ensemble des quartiers de Bras-Panon.



- Organiser avec eux un turn-over de vente par semaine afin de n’oublier aucun quartier de Bras-Panon et faire livrer des paniers de légumes.



- Organiser la livraison de pains et autres produits de boulangerie de première nécessité en partenariat avec les boulangers/pâtissiers de la ville.



- Mettre en place une charte zéro enfant et zéro personne dans le besoin.



- Faire les achats de première nécessité pour ceux qui ne peuvent se déplacer.



- L’achat et le suivi des livraisons de masques pour l’ensemble des agents de l’environnement et des services de la mairie.

- Mettre en place une cellule d'accompagnement financière en lien avec les créanciers (factures d'eau, EDF, crédits banque, bailleurs sociaux, charges d'entreprise...).



- Mettre en place une assistance directe des familles lors d'un décès (démarches administratives et mise à disposition de masques et produits désinfectant).



- Saisine du préfet pour la mise à disposition de contrats pour l'accompagnement des personnes et la lutte anti vectoriel.



- Identification des personnes sans domiciles fixes ou totalement abandonnées pour un suivi personnalisé.



Nous restons à votre disposition pour l'étude de ces quelques propositions non exhaustives que nous ont fait parvenir des familles en détresse. E. SAVRIMOUTOU / H.MARIE-LOUISE Les Panonnais rassemblés







