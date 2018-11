À l'attention de M. Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion

Le contexte de mouvement social actuel à mis en avant des revendications portant sur la vie chère.



La problématique des déplacements est un des points abordés.



Vôtre collectivité fait des dépenses très importantes dans le monde agricole.



Le basculement de l'eau représentant plus de 2 milliards d'euros. À titre de comparaison, un projet similaire financièrement est celui de la nouvelle route du littoral.



Chaque année vous accordé des aides facultatives auprès des agriculteurs et éleveurs.



Outre le fait de pouvoir se déplacer, se nourrir est également un besoin bien plus important.



Les dépenses publiques importantes que vous faites auprès des agriculteurs ne répondent pas :



- à la diversification alimentaire : production de fruits et légumes en quantité suffisante (limitant les importations et donc l'impact carbone) ;



- une politique agricole nouvelle et adapté à société réunionnaise actuelle car fortement tourné vers la canne à sucre qui est extrêmement subventionné (90% exporté à perte et augmentant l'impact carbone) et désuète.



Vous continuez à financer un modèle agricole colonial où énormément d'argent des contribuables partent en fumée.



Concrètement, au vu des messages de santé dont manger 5 fruits et légumes par jour, cela s'avère être un luxe aujourd'hui à La Réunion.



Avez vous une liste de producteurs locaux qui proposent des paniers fraîcheurs à un tarif social et solidaire ?



Aujourd'hui, bon nombre de familles reunnionaises ne peuvent s'offrir des fruits et légumes faute de moyens financiers.



Vous avez énormément d'argent pour valoriser le monde agricole reunnionais.



Nous ne voyons nullement les bénéfices de vôtre politique agricole pour les classes défavorisés et moyennes en terme de pouvoir d'achat de denrées alimentaires dont primaires.



Nous payons des taxes importantes d'assainissement pour traiter les nitrates et pesticides dont vous favorisez l'expansion par des subventions conséquentes auprès des agriculteurs.



Enfin, des subventions ont été accordé à :



- la Chambre d'agriculture qui continue de mener une politique agricole de tout canne et ne répondant aux besoins alimentaires des réunionnais ;



- à Urcoopa qui garantit que 3/4 de ses aliments pour animaux sont d'origines végétales. N'a t'on rien retenu des scandales sanitaires de ces dernières années (vache folle, ...).



Vous pouvez agir sur le pouvoir d'achat car il est anormal d'avoir des prix extrêmement élevés sur les produits alimentaires.



Il ne s'agit pas de demander plus au gouvernement mais de mieux gérer l'argent public et de cesser de privilégier certains lobbys et groupes industriels en favorisant une politique agricole canne archaïque et de permettre aux réunionnais de manger sainement et à prix abordable les fruits et légumes.



Quelles mesures concrètes allez vous mettre en oeuvre pour lutter contre la vie chère des denrées alimentaires ?