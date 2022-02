À l'assemblée, Karine Lebon plaide pour "un développement harmonieux" du cirque de Mafate

L'intervention de la députée :



Je souhaite attirer votre attention sur les graves conséquences pour certains territoires des « Hauts de La Réunion » de la loi ELAN.



Ainsi le cirque de Mafate, un des sites réunionnais les plus emblématiques, est directement menacé par les nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er janvier de cette année puisqu’elles rendent quasiment impossible toute nouvelle construction.



Situé au cœur du Parc national, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, Mafate occupe une place particulière dans l’histoire de la Réunion puisqu’il a été le refuge de ceux qui ont fui l’esclavage colonial. Accessible seulement à pied ou par les airs, ce joyau naturel est aujourd’hui un haut lieu touristique et accueille plus de 100 000 visiteurs chaque année.



Géré par l’ONF qui accorde notamment à ses 1000 habitants des concessions non cessibles, ce territoire était régi jusqu’ici par des règles d’urbanisme très strictes et rigoureusement appliquées. Mais, la loi Elan vient bousculer l’arsenal juridique existant au risque de perturber gravement la poursuite d’un aménagement équilibré et respectueux de l’environnement. Bref d’aller à contre-sens du but recherché.



En effet, la suppression dans l’article 42 de la notion « Hameau nouveau intégré » ne permet plus de recourir à un outil du code de l’urbanisme pourtant très approprié et revient à interdire toute zone urbanisée à Mafate.



Par ailleurs, en réactualisant la loi « littoral » avec un encadrement plus drastique pour les constructions dans les communes ayant un accès maritime, la loi ELAN ignore la topologie des communes réunionnaises qui s’étendent du « battant des lames au sommet des montagnes » et complique considérablement la vie des habitants de Mafate.



Tous les projets sont aujourd’hui compromis alors qu’en raison d’importants glissements de terrains, il est devenu indispensable non seulement de concentrer les habitations dans les zones dites des « îlets » mais encore de construire et de renforcer les écoles et les points de services publics.



Et je déplore que toutes mes initiatives pour trouver une solution soient restées lettre morte malgré la gravité de la situation et l’inquiétude de la population.



C’est pourquoi après la loi 3DS et à la suite d’un courrier cosigné par mes collègues de la Réunion, je profite de cette dernière séance de questions de la législature pour vous demander de mettre en place un cadre réglementaire qui ne tournant plus le dos aux caractéristiques de ce site, permette de concilier protection et aménagement c’est-à-dire d’envisager le développement harmonieux du cirque de Mafate.