A l'assaut de la Diagonale des Fous pour une juste cause

C’est en pensant au futur centre médical de Dadmé au Burkina Faso que Mélanie Martin compte pour la première fois avaler les 164 km de la Diagonale des Fous. La jeune femme a découvert les joies du trail à son arrivée dans l’île intense il y a 4 ans.Après une expérience du Grand Raid via le trail du Bourbon en 2016, Mélanie, passionnée de montage, a entrepris de coupler deux projets qui lui tiennent à coeur.Le centre médical qu’elle souhaite réhabiliter en partenariat avec l’association "Solidaribat" se situe dans village de Dadmé à la frontière entre le Ghana et le Burkina Faso. Un village qu’elle a découvert en 2014 par l’intermédiaire d’un ami qu’elle a rencontré durant ses études et qui est originaire de cette "terre rouge à la végétation verdoyante" mais où eau, électricité et soins médicaux font défaut.Ses foulées pour le Grand Raid vont lui permettre de récolter des fonds et ainsi "améliorer l'accès aux soins de 4000 personnes dans la région". Une tombola et une cagnotte en ligne ont été lancées.Dans les moments les plus difficiles de la course, Mélanie aura donc en tête cette juste cause. "Le plaisir de courir" sur les sentiers de l’île jusqu’au centre médical réhabilité de Dadmé.