À l'approche de la tempête Isaac, les Antilles en alerte orange

L'alerte orange cyclonique a été déclenchée ce mardi en Martinique, en Guadeloupe et sur les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en raison de l'approche de la tempête tropicale Isaac.



Auparavant classé en ouragan de catégorie 1, le système a rétrogradé ce mardi pour passer au stade de tempête tropicale.



Isaac devrait affecter les îles dans la nuit de mercredi à jeudi ou dans la matinée de jeudi. Des vents forts et des pluies abondantes sont attendus.



L'incertitude sur les prévisions étant supérieure à la normale, il n'est pas possible actuellement de préciser explicitement les territoires les plus menacés, même si une probabilité plus grande concerne la zone située entre Martinique et Guadeloupe, indiquait hier soir la préfecture de Guadeloupe.