À l’ancille de l’Outre-Mer

Vous venez à La Réunion pour tenter de résoudre le conflit des Gilets jaunes.



Mais vous présentez de petites mesures, nombreuses, comme la panacée en évitant très soigneusement d’aborder les problèmes les plus importants.



Pourtant, notre association n’a pas manqué d’écrire à vos prédécesseurs Lurel et Pau-Lagevin ainsi qu’à tous les parlementaires que compte notre île non seulement pour évoquer ces principaux problèmes mais également pour proposer de véritables solutions.



Vous ne pipez mot sur l’octroi de mer qu’il ne faut pas supprimer mais transformer radicalement : taux, assiette, mode de paiement. Il faudrait imiter la taxe provinciale du Québec, payée par les consommateurs à la caisse des commerces en même temps que la TVA. Et, surtout, que l’octroi de mer ne serve qu’aux investissements des communes et non plus à des dépenses aussi somptuaires qu’inutiles.



Vous ne pipez mot sur la continuité territoriale. Savez-vous, Madame l’Ancille, que TOUS les Corses bénéficient de la continuité territoriale dans les deux sens, pour l’avion, le bateau et également pour le fret ?



Vous ne pipez mot sur l’arrêt de la surrémunération des fonx. Vous allez continuer longtemps à insulter les Réunionnais, surtout les moins lotis, en prétendant que la vie n’est chère à La Réunion que pour les plus aisés ? Il est impératif, pour que cesse cette injustice, de mettre fin immédiatement à cette surrém pour tous les nouveaux fonx.



Enfin, vous ne pipez mot sur la seconde partie du chantier de la NRL. Pourtant un échec patent. Ce projet très mal ficelé dès le départ et concocté rue Cadet n’avait pas d’autre but (c’est manifeste maintenant) que d’enrichir les majors des T.P. et leurs filiales locales au détriment des Réunionnais et de leurs paysages. Il y avait deux projets bien meilleurs possibles. L’un a été blackboulé sur la base du mépris insultant et de mensonges grotesques (j’ai publié dans le Courrier des lecteurs la vingtaine de mensonges propagés par la Région pour permettre la réalisation de la NRL. Oui, vingt mensonges !). Il reste l’autre possibilité : réaliser une route sous galerie de protection telle que proposée par ATF-Fnaut. Qu’attendent la Rue Oudinot et l’Europe, co-financeurs, pour suggérer à la Région Réunion de se pencher attentivement sur l’étude de cette solution plus avantageuse qu’une digue monumentale avec moult carrières à la clé ?



Armand GUNET

« Réagissons ! »