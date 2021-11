À horizon 2023, 4 000 ménages du TCO bénéficiaires du Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARÉ)

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Journée contre la précarité énergétique (mercredi 10 novembre 2021) au niveau national.



Ce mercredi 10 novembre 2021, le président du TCO Emmanuel Séraphin et la présidente de la Région Réunion Huguette Bello ont signé un accord de principe pour le déploiement du SARÉ (2021-2023), en présence de leurs partenaires les Compagnons Bâtisseurs et la Fondation Abbé Pierre . À cette occasion, une visite d’un chantier d’Auto-Réhabilitation Accompagnée, porté par les Compagnons Bâtisseurs de La Réunion , a eu lieu sur le quartier de Bois de Nèfles à Saint-Paul.

Rendez-vous a été donné chez la famille Élivon qui bénéficie d’un accompagnement spécifique en matière de rénovation énergétique.





Dans le cadre du projet Bricobus Rural (lancé officiellement fin août 2021 sur le TCO, en complément du Bricobus urbain lancé depuis deux ans), la famille pourra ainsi profiter de l’installation d’un chauffe-eau solaire et de conseils malins sur les écogestes.





Le TCO, premier territoire intercommunal de La Réunion à intégrer cette démarche

Tout comme la famille Élivon, si vous habitez le territoire de la côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu) vous pourrez vous faire conseiller et accompagner par le TCO via le Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARÉ).



Ce service sera accessible à tous, que vous soyez propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires. Pour en bénéficier, vous pourrez dès 2022, contacter le TCO au 0262 32 12 12 et retrouver plus d’infos sur le site www.tco.re.



À l’issue de ce programme, qui pourrait perdurer au-delà de 2023 en fonction de son succès, ce sont 4 000 ménages qui pourraient être accompagnés par le TCO et ses partenaires (Région Réunion, Compagnons Bâtisseurs et Fondation Abbé Pierre).





“Comme le rappelait l’Abbé Pierre, ‘la misère ne se gère pas, elle se combat’. Nous devons apporter des réponses efficientes auprès des personnes les plus démunies et faire en sorte que le droit au logement, qui est un droit fondamental en France, puisse être réellement respecté… Je suis ravi de pouvoir contribuer avec vous à cet effort de solidarité et on reste à vos côtés mobilisés pour aller plus loin ensemble auprès des familles.” (Mathieu Hoareau, directeur de l’agence locale de la Fondation Abbé Pierre)





“Nous accompagnons les publics les plus en difficulté, dans l’auto-réhabilitation de leur logement. On leur explique comment faire et on les accompagne à faire. Cela réunit à la fois des objectifs techniques, comme la lutte contre la précarité énergétique, et des objectifs sociaux. On vise à développer leur capacité d’agir, en leur disant : ‘vous pouvez reprendre confiance, vous allez faire les travaux avec nous et c’est vous qui êtes acteurs de votre propre projet’.” (Benoît Morel, directeur des Compagnons Bâtisseurs)



Pour la réalisation de ce programme d’actions, le TCO est soutenu par la Région Réunion à hauteur d’une contribution prévisionnelle de 250 000 euros maximum sur 3 ans.



“Comme vous le savez, notre île est confrontée aujourd’hui à de grands défis en matière énergétique. Nous devons procéder à des choix stratégiques. Notre territoire est marqué par la vulnérabilité énergétique… Nous sommes à l’évidence contraints de développer un modèle énergétique original qui vise à terme l’autonomie. C’est là un défi majeur qui nous est imposé et auquel nous devons répondre… Le Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARÉ) est justement l’une des traductions de l’orientation de notre mandature vers ce nouveau modèle énergétique… J’invite aussi les 4 autres EPCI à s’engager également dans cette démarche.” (Huguette Bello, présidente de Région)



L’une de nos priorités est de vous accompagner dans l’amélioration de vos conditions de vie, notamment à travers l’amélioration de votre habitat.



“Conduire une politique écologique et solidaire devient incontournable, dans le respect d’un développement durable et compte tenu de la situation sociale du territoire : 40% de la population sous le seuil de pauvreté, environ 6 000 logements indignes recensés, impact des augmentations des prix de l’énergie sur le budget des familles, … La transition écologique et la maîtrise de l’énergie doivent concerner toutes les familles, y compris celles qui connaissent des difficultés sociales et vivent dans des conditions précaires.” (Emmanuel Séraphin, président du TCO)





► + d’infos sur le Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARÉ)



Le SARÉ vient compléter les dispositifs déjà mobilisés par le TCO en matière d’habitat



Le Plan Intercommunal de Lutte contre l’Habitat Indigne

Guichet Unique des signalements d’habitat indigne

Accompagnement des familles au relogement

Fonds Mutualisé pour l’Amélioration de l’Habitat

Le traitement et le suivi de la demande en logement social

Organisation du service d’information et d’accueil

Approche territorialisée du Service d’Information et d’Accueil du Demandeur du TCO

Service mutualisé avec les communes

Notre ambition est de développer cette démarche de lutte contre la précarité énergétique, d’accompagner la réalisation des chantiers sur l’ensemble du territoire, dans les Bas et dans les Hauts.





Le saviez-vous ?

Un contrat d’engagement contre le mal logement avec la Fondation Abbé Pierre a été signé en avril 2021, dans l’objectif notamment de renforcer la lutte contre la précarité énergétique.



Le TCO soutient par ailleurs une expérimentation d’Auto-Réhabilitation, conduite par les Compagnons Bâtisseurs, sur la ville du Port.