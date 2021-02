A la Une .. À deux jours de son audience pour alcoolémie, il est controlé à 2,02 g/l

Un trentenaire était présenté ce lundi après midi dans le cadre de la comparution immédiate pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. C'est la quatrième fois qu'il a à répondre de tels faits devant la justice mais pour la première fois, il a été placé en garde à vue et sera jugé immédiatement. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 9 Février 2021 à 16:05 | Lu 632 fois

Mickaël I. 31 ans est visiblement un adepte de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de la conduite sans permis. Depuis 2013, c'est la quatrième fois qu'il doit répondre de tels actes. Si par deux fois il s'en était plutôt bien sorti, cette fois le parquet a sifflé la fin de la récréation.



Convoqué ce mardi en audience de juge unique pour une conduite sous l'effet de l'alcool datant de 2018, il s'est fait contrôler le dimanche 7 février au Port avenue Verges. Il s'avère qu'en 2018, il avait été contrôlé au même endroit avec un taux de 1,8 g/l d'alcool dans le sang et avec un permis de conduire dont la validation était expiré. Ce jour là, il allait chercher son filleul à l'école et roulait sans la vitre arrière.



Dimanche dernier, il est contrôlé dans les mêmes conditions mais cette fois affiche un taux de 2,02 mg/l, avec un permis toujours expiré. Celui qui s'est fait remarquer pour avoir fait crisser ses pneus dans un rond-point indique qu'il emmenait sa femme et sa fille chez le médecin.



Le parquet décide cette fois de le placer en garde à vue et de le déférer pour une comparution immédiate qui s'est tenue ce lundi, pour les deux faits. Devant le juge, l'individu ne considère pas sa consommation comme un problème et indique qu'il ne boit que de la bière mais ne consomme pas de stupéfiants. Il demande une dernière chance au tribunal.



"Une chance de quoi ? De tuer quelqu'un sur la route ? "



"Je suis sec avec les réquisitions car les faits parlent d'eux même. Depuis 2013, il consomme et vient nous dire "j'ai besoin d'une dernière chance". Une chance de quoi ? De tuer quelqu'un sur la route ? Les usagers n'ont pas à subir le risque de le voir circuler sur les routes ! Il devait passer demain en audience pour les mêmes faits et au même endroit ! Je ne pense pas que vous devriez lui laisser une chance, le risque est trop grand"n requiert le procureur qui demande une peine de 1 an de prison dont 6 mois de sursis probatoire assortie d'un mandat de dépôt pour la partie ferme.



"Encore un dossier sur fond d'alcool ! Il a passé une nuit en garde à vue et ça l'a choqué. Je lui ai expliqué ce qu'il risque à conduire sous l'emprise de l'alcool et sans assurance. Il a compris qu'il a un problème avec l'alcool. Il sait qu'il est la honte de la famille, il veut maintenant montrer l'exemple à sa fille. Je vous demande une peine intégralement assortie du sursis", plaide l'avocate du prévenu.



Le tribunal a visiblement été sensible aux arguments des deux parties. Il prononce une peine de 1 an de prison dont 6 mois de sursis probatoire, des obligations de soins, de travail et pour la partie ferme, prononce la détention à domicile sous surveillance électronique. Le tribunal prononce aussi la confiscation de son véhicule.



