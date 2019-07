"A deux heures de vol de La Réunion, un régime dictatorial atteint aux libertés fondamentales, emprisonne, réprime", des cas de tortures ont également été rapportés. Le collectif Réunionnais des Résistants contre la dictature aux Comores, représenté par l’avocat et membre du collectif Mihidoiri Ali, dénonce "la dictature politique et religieuse qui sévit actuellement en Union des Comores". La réélection en mars dernier du président Azali Assoumani, au pouvoir depuis 2016, est entachée d’irrégularité et depuis de "graves atteintes aux droits de l’homme" sont perpétrées. "Nous faisons donc face à des répressions systématiques de manifestants, à des arrestations et des détentions arbitraires de journalistes, de membres de la société civile et d’opposants". C’est le cas notamment de l’ex-président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi inculpé pour fraude et placé en détention.



"Des cas de tortures de membres de la société civile et de personnalités politiques ont été évoqués et dénoncés", précise également Me Mihidoiri Ali. Le 17 juin dernier, le Rapporteur spécial sur la torture des Nations Unies a d’ailleurs interrompu sa mission, entravé par les autorités comoriennes, rappelle l’avocat. Un "climat de terreur au sein de la population" que la diaspora comorienne présente à La Réunion et à travers le monde entend dénoncer et combattre. Un combat relayé donc par un collectif d’avocats inscrits aux Barreaux de Paris, Lyon, Saint-Denis, Saint-Pierre et Moroni. Une plainte pour violation des droits humains a ainsi été déposée devant la Commission Africaine des Droits de l’Homme contre l’Etat comorien début juillet.



Quant à la dénonciation politique: "la France à travers le président Macron, a reçu à sa table récemment un dictateur dont il connait les agissements pourtant dénoncés par les instances internationales", déplore le représentant local du collectif. "Le contexte qui prévaut actuellement en Union des Comores a malheureusement mis fin à la paix sociale si chèrement acquise et laisse objectivement craindre le pire à savoir la multiplication des atteintes aux libertés fondamentales, des menaces graves à la sécurité publique, voire une guerre civile et l’afflux de plusieurs réfugiés dans les pays voisins".